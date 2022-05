Życie sprzed setek milionów lat. Jego odkrycie pomoże w poszukiwaniu marsjańskich organizmów

Naukowcy z West Virginia University znaleźli komórki prokariotów i eukariotów wewnątrz kryształów halitu w środkowej Australii. Badania pozwoliły ustalić ich wiek.

Gdy kryształy halitu tworzą się w słonych wodach powierzchniowych, zatrzymują wodę macierzystą w pierwotnych inkluzjach płynowych. Oprócz uwięzienia wody, mogą one zawierać wszelkie ciała stałe, które znajdowały się w wodzie w pobliżu/na powierzchni czoła kryształu. wyjaśnia jedna z autorek badania, Sara Schreder-Gomes

Ustalenia jej zespołu są już dostępne na łamach Geology. Wykorzystując mikroskop polaryzacyjny oraz petrografię światła ultrafioletowego, naukowcy przeanalizowali wspomniane inkluzje płynowe i ich zawartość w 830-milionowym halicie. Został on znaleziony w formacji Browne zlokalizowanej w centralnej Australii. W toku badań wyszło na jaw, że zachował się on w dobrym stanie, co umożliwiło dokładne analizy.

Życie znajdowało się w kryształach z głębokości ok. 1,5 kilometra

Objęte badaniami kryształy pochodziły z głębokości od 1 481 do 1 521 metrów. Wewnątrz nich znajdowały się komórki prokariotów i eukariotów, a także związki organiczne. Tak przynajmniej sugerują parametry takie jak wielkość, kształt i reakcja fluorescencyjna na światło ultrafioletowe. Jak wyjaśnili autorzy, około 40% inkluzji zawierało pozostałości mikroorganizmów.

Z drugiej strony, część kryształów zawierała liczne inkluzje pierwotne, lecz nie posiadały niemal żadnych mikroorganizmów. Jednym z kluczowych wniosków płynących z badania jest to, że mikroorganizmy mogą wchodzić w skład płynnych inkluzji w halicie i przetrwać tam przez miliony lat. W teorii podobne biosygnatury mogłyby więc być wykrywalne w osadach chemicznych z Marsa.

Jako że te ziemskie mikroorganizmy były uwięzione od czasu wytrącenia się halitu, co nastąpiło około 830 milionów lat temu, to nie można wykluczyć scenariusza, w którym podobne dowody zachowałyby się na Czerwonej Planecie. Tym bardziej, iż za sprawą niedawnych badań wyszło na jaw, że woda mogła być tam powszechna jeszcze 700-800 milionów lat temu, czyli znacznie bliżej współczesności niż sądzono.