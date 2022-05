Zniesiono limit mocy GeForce RTX 3090 Ti, ale żaden model nie ma tak imponującego systemu zasilania

GeForce RTX 3090 Ti to obecnie flagowa karta graficzna NVIDIA z najwyższym poziomem TDP w historii konsumenckich kart graficznych. Za sprawą nowego BIOSu jednak zniesiono limit mocy GeForce RTX 3090 Ti, dzięki czemu teoretycznie można zapewniać karcie do 890 watów mocy. Problem? Żaden model nie ma aż tak imponującego podsystemu zasilania… jeszcze.

Nowy BIOS znosi limit mocy GeForce RTX 3090 Ti i pozwala na wykorzystanie do 890 watów

Obecnie na rynku znajdziemy modele GeForce RTX 3090 Ti wyposażone w potrójne zasilanie PCIe 3.0 lub pojedyncze 12VHPWR, które za sprawą adaptera PCIe 3.0 wymagającego trzech złączy PCIe 3.0, dostarcza 450 watów energii. Karty mają też dostęp do 75 watów dostarczanych przez złącze PCIe 4.0, co wyjaśnia istnienie modeli z domyślnym poborem mocy ponad 500 watów (po fabrycznym OC).

Unlock 3090Ti power limit to 890W! pic.twitter.com/6VtyEF184I — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) May 5, 2022

Te karty graficzne są więc małymi potworkami, jeśli idzie o pobieraną przez nie energię, jako że z oczywistych względów ograniczenie NVIDIA do domyślnie 450 watów nie było czymś, czym przejmowaliby się producenci. Zwłaszcza że niektórzy z nich szykują jeszcze potężniejsze modele z dostępem do podwójnych złączy zasilania.

Jednak z tytułowym BIOSem dostępnym na MEGAsizeGPU i przeznaczonym dla osób znających się na rzeczy (overclockerów) można podbić zużycie energii jeszcze bardziej. W testach z tym BIOSem karty pokroju ASUS TUF OC mogą wykorzystywać do 615 watów (Total Board Power), z czego sam procesor graficzny GA102 zużywa 496W.

Ten BIOS zwiększa bowiem limit mocy kart RTX 3090 TI do niebywałych 890 watów, co przyda się zwłaszcza w biciu rekordów z wykorzystaniem nadchodzących na rynek modeli GALAX HOF lub EVGA KINGPIN, które są wyposażone w podwójne 16-pinowe złącza zasilania. Ich zasileniem zajmą się więc dwa złącza zasilania nowego rodzaju, będące w stanie dostarczyć do 975 watów (2×450 + 75 z PCIe), więc w ich przypadku z odpowiednim chłodzeniem można będzie bić nowe rekordy wydajności, rozgrzewając karty do czerwoności.