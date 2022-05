Motorola RAZR nadchodzi. Przyniesie sporo ulepszeń

Podczas gdy jedni producenci wprowadzają na rynek swoje pierwsze składane smartfony, inni szykują kolejne generacje urządzeń. Jednym z nich jest właśnie Motorola, która pracuje nad ulepszeniami w modelu RAZR (2022).

O tym nadchodzącym smartfonie mówi się już od długiego czasu. Poprzednie Motorole RAZR nie specjalnie podbiły rynek. Owszem, były ciekawe, jednak na tle konkurencji wypadały tak blado, że właściwie kiedy myślimy o składanych smartfonach z klapką, to nasuwa nam się od razu Galaxy Z Flip, a o RAZR zapominamy. Do tego dodajmy jeszcze powalającą cenę, bo pierwsza RAZR kosztowała w Polsce… 7299 zł! Czy nowa generacja w końcu zmieni to podejście?

Motorola RAZR (2022) – co już o niej wiemy?

Na to wygląda, a przynajmniej tak wskazują doniesienia, bo Motrola chce zrobić z tego modelu flagowiec z prawdziwego zdarzenia. To z kolei oznacza obecność flagowego (jeszcze) chipsetu firmy Qualcomm – Snapdragona 8 Gen 1. Dla przypomnienia – pierwsza generacja wyposażona została w Snapdragona 756G, zaś wariant 5G w Snapdragona 710. Jest to więc znacząca różnica. Doniesienia wskazują, że SoC zostanie sparowany z 6,8 lub 12 GB pamięci RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Wszystko będzie zależało od wybranego przez klienta wariantu urządzenia. Po stronie łączności, ma pojawić się obsługa NFC i UWB. Bateria ma mieć pojemność zaledwie 2800 mAh… Liczymy jednak, że to błędne informacje, bo taka pojemność zakrawa niestety o żart.

Kolejne zobaczymy w samej konstrukcji. Jak ujawnił znany lekaster Ross Young, wewnętrzny ekran będzie większy niż u poprzedników, bo będzie miał przekątną 6,7 cala (rozdzielczość FHD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz), zrezygnuje też z notcha na rzecz otworu na aparat do selfie. Ekran zewnętrzny również urośnie z 2,7 cali do 3 cali.

Zdjęcia, które trafiły do sieci jakiś czas temu ujawniają, że smartfon nadal będzie miał dość spore ramki (ale to nie dziwne w modelach z klapką), ale będą one dość symetryczne. Dodatkowo Motorola ulepszy też kwestie fotograficzne. Z tyłu znajdą się dwa aparaty – jednostka główna 50 Mpix i obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix. Ten drugi oprócz roli aparatu ultra-szerokokątnego będzie odpowiadać za zdjęcia w trybie makro. Aparat do selfie wykona zdjęcia w rozdzielczości 20 lub 32 Mpix.

Premiera i cena

Przecieki wspominają też o cenie. Ta nie sięgnie już astronomicznych wyżyn, jak w przypadku poprzedników i tym razem ma nie przekraczać 1000 dolarów, czyli ok. 4500 zł. Jeśli natomiast chodzi o datę premiery… tutaj nie mamy dla Was żadnych konkretów. Jesli doniesienia coś na ten temat wspominają, to raczej na zasadzie „pojawi się w tym roku” lub „w nadchodzących miesiącach”. Tak czy inaczej – Motorola RAZR powstaje i prędzej czy później trafi na rynek.