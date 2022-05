Mozilla Firefox 100 już dostępna do zainstalowania! Jakie nowości przynosi?

Zarówno Google jak i Microsoft wydali już swoje przeglądarki w okrągłej, setnej wersji. Najwyższa więc pora na to, by do stabilnego kanału trafiła też Mozilla Firefox 100, a wraz z nią ciekawe nowości.

Aktualizacja Mozilla Firefox 100 jest już dostępna

Po 17 latach przeglądarka Mozilli dobiła do okrągłej, setnej wersji. Oczywiście z tej okazji nie zabrakło ulepszeń. Teraz przyjrzymy się tym najważniejszym.

Aktualizacja przynosi nowości w zakresie funkcji PiP, czyli Obraz w Obrazie. Jest to świetny tryb, którzy przydaje się zwłaszcza osobom, które wykonują wiele zadań jednocześnie, bo umożliwia włączenie wideo osobnym oknie. Co istotne, można dostosowywać jego wielkość i położenie na ekranie pod siebie, a fakt, że wyświetla się ponad innymi oknami, wiele ułatwia. Jeśli sporo korzystacie z tej funkcji, zwłaszcza podczas oglądania seriali na Netfliksie czy filmów na YouTube, zapewne zauważyliście jeden istotny minus – brak obsługi napisów i podpisów. Firefox 100 przynosi rozwiązanie tego problemu, choć nie będzie to jeszcze dotyczyć wszystkich witryn. Na razie jedynie wspomnianego Netfliksa, YouTube, a także Amazon prime Video i witryn internetowych obsługujących WebVTT.

Czytaj też: Google Chrome na Androida dostaje nowy skrót na pasku narzędzi

Kolejna nowość w zakresie odtwarzania obrazu to obsługa wideo HDR w systemie macOS i wideo AV1 z akceleracją sprzętową w systemie Windows. Dla użytkowników Linuksa i Windowsa przygotowano z kolei cieńsze paski przewijania, którą w domyśle nie będą zajmować miejsca.

Czytaj też: Uważajcie na fałszywe aktualizacje systemu Windows 10! Zawierają ransomware Magniber

Z innych ulepszeń warto wspomnieć o dodaniu opcji sprawdzania pisowni w wielu językach jednocześnie. By dodać kolejne języki, należy wybrać je w menu kontekstowym pola tekstowego. Ponadto, podczas pierwszego uruchomienia, Firefox 100 sprawdzi, czy język przeglądarki odpowiada językowi systemu operacyjnego i zaoferuje użytkownikom wybór, który chcieliby wybrać. Wraz z nową wersją pojawia się też możliwość ustawienia preferencji ciemnego motywu w przeglądarce. Możemy wybrać, czy chcemy by witryny dostosowywały się do motywu ciemnego, jasnego, tego systemowego czy może tego ustawionego w przeglądarce.