Nadchodzące karty graficzne Intela ujawnione w sterowniku. To pierwsze oficjalne potwierdzenie

Początkowo wieszczono, że karty graficzne Intela, jeśli nie będą oferować zbyt wysokiej wydajności, to przynajmniej poprawią cenową sytuację na rynku, stanowiąc alternatywę dla graczy, którym zależy na najlepszym stosunku ceny do wydajności. Czym dokładnie będą? Na to odpowie przyszłość, choć już teraz znamy dokładnie wszystkie nadchodzące karty graficzne Intela.

Aktualizacja sterownika zdradziła nadchodzące karty graficzne Intela

31 marca przygotowaliśmy dla Was artykuł pod tytułem Wszystko co musicie wiedzieć o mobilnych kartach Intel Arc. Ten jest oczywiście ciągle aktualny w przeciwieństwie do obecności tych modeli na rynku, jako że są one dostępne wyłącznie w śladowej liczbie laptopów i to nawet zupełnie niedostępnych na europejskim rynku. Intel niestety nie zadbał o odpowiednią dystrybucję i to samo czeka nadchodzące stacjonarne modele Intel Arc.

Pewne jest, że po premierze tych nowych kart najpierw będą one dostępne dla chińskich producentów gotowych zestawów komputerowych. Następnie trafią w ręce podobnych firm w innych krajach, a dopiero później do sprzedaży w formie dedykowanych modeli. Będzie to więc miało miejsce tuż przed premierą kart GeForce oraz Radeon nowej generacji, co nie wróży zbyt dobrze Intelowi, choć są szanse, że początkowy nacisk na najbardziej wydajne karty graficzne kupi Intel Arc trochę czasu.

W najnowszej aktualizacji sterownika (30.0.101.1723), który jest zresztą spóźniony o dobre 2 tygodnie, podano kompletną listę kart graficznych Intela. Tyczy się to nawet tych, które finalnie nie weszły na rynek i dlatego właśnie to pierwszy raz, kiedy Intel oficjalnie potwierdził, że szykuje na rynek modele A770, A750, A580, A380 i A310. Na ten moment nie wiadomo, co stanie się z A780 i A350, a nawet nie wiemy tego, czego powinniśmy oczekiwać po tych modelach.