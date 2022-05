Rozpoznawanie twarzy wzbudza kontrowersje, ale technologie będzie ponownie wprowadzana

Amerykańskie miasta nie zamierzają rezygnować z technologii rozpoznawania twarzy i to pomimo licznych kontrowersji, które miały miejsce w ostatnich latach.

W latach 2019-2021 rządy co najmniej 12 amerykańskich miast lub stanów wprowadziły przepisy mające na celu ograniczenie cyfrowego rozpoznawania twarzy. Kolejne badania w tym zakresie, skupiające się na postępach dotyczących tej technologii, sugerują jednak, że jej rozwój był na tyle znaczący, że pojawiła się możliwość ponownego wprowadzenia tego typu rozwiązań.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego opublikował też niedawno wyniki sugerujące, że koncepcja braku równości w zakresie rozpoznawania twarzy w zależności od rasy i płci jest wątpliwa. Co to oznacza w praktyce? Technologia nie powinna teraz „dyskryminować” jakiejkolwiek grupy.

Wśród czynników, które miały rzekomo przesądzić o zmianie nastawienia władz można wymienić przede wszystkim rosnący wskaźnik przestępczości. W Nowym Orleanie w ciągu ostatnich dwóch lat liczba zabójstw wzrosła o 67% w porównaniu z rokiem poprzednim. Policja przekonuje, iż wykorzystała już wszystkie dostępne narzędzia, a technologia rozpoznawania twarzy stanowi ostatnią deskę ratunku.

Amerykańska policja oczekuje, że rozpoznawanie twarzy pomoże w walce z przestępczością

Jednym z beneficjentów takich decyzji będzie firma Clearview AI, która zajmuje się dostarczaniem oprogramowania do rozpoznawania twarzy. W ostatnich miesiącach spadło na nią wiele krytyki, między innymi za sprawą oskarżeń o naruszenie prywatności w związku z pobieraniem zdjęć z portali społecznościowych. Teraz przedstawiciele przedsiębiorstwa twierdzą, że są otwarci na „wszelkie regulacje, które pomogą społeczeństwu uzyskać jak najwięcej korzyści z technologii rozpoznawania twarzy, jednocześnie ograniczając potencjalne minusy”.

Jedną z największych kontrowersji wynikających ze stosowania technologii rozpoznawania twarzy jest skłonność takich narzędzi do błędnej identyfikacji czarnoskórych osób. W efekcie dochodziło do zatrzymań ludzi, których oprogramowanie uznawało za winnych, by w toku śledztwa okazało się, że popełnienie przez nich przestępstwa było fizycznie niemożliwe – na przykład ze względu na przebywanie w tym czasie w zupełnie innym miejscu.