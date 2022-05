Powstał najmniejszy zdalnie sterowany robot. Przypomina kraba, a buduje go stop o pamięci kształtu

Powstał najmniejszy zdalnie sterowany robot. Odpowiadają za niego naukowcy z Northwestern University, którzy stworzyli go ze specjalnego stopu o pamięci kształtu (memory alloy), czyli metalu o właściwościach podobnych do znanych nam chyba najbardziej pianek z pamięcią kształtu (memory foam). Dzieło specjalistów przypomina kraba, który mierzy zaledwie pół milimetra i może się zginać, pełzać, chodzić, skręcać się i skakać bez użycia hydrauliki czy elektryczności.

Najmniejszy zdalnie sterowany robot, czyli mini-krab ze zmyślnie manipulowanego materiału pamiętającego kształt

Cała wyjątkowość tych krabów-robocików kryje się właśnie w materiale, z którego zostały wyprodukowane. Proces ich produkcji sprowadza się do tworzenia płaskich struktur przy użyciu wysokiej temperatury, które następnie przyklejono do rozciągniętego gumowego podłoża w miejscach łączenia się korpusu z nóżkami. Przynajmniej w przypadku tych najbardziej tradycyjnych robotów, bo kilka eksperymentalnych zaszalało nieco z formą.

Następnie guma została rozluźniona, co zmniejszyło powierzchnię stóp robotów i spowodowało, że oderwały się one od powierzchni w kontrolowanym procesie i przyjęły „trójwymiarową pozycję w stanie schłodzonym”. Na nią następnie nałożono szklaną powłokę, która utrzymywała je w formie do czasu ogrzania.

Robotyka to ekscytująca dziedzina badań, a rozwój robotów w mikroskali to ciekawy temat do akademickich poszukiwań. Można sobie wyobrazić mikroroboty jako narzędzia do naprawy lub montażu małych struktur czy maszyn w przemyśle albo jako asystentów chirurgicznych do udrażniania zatkanych tętnic, tamowania krwawienia wewnętrznego lub usuwania guzów nowotworowych – wszystko to w ramach procedur minimalnie inwazyjnych – powiedział profesor inżynierii i materiałoznawstwa John A. Rogers.

To sprawiło, że roboty są stworzone z łącznie trzech elementów, a manipulacja nimi odbywa się poprzez zmianę ich temperatury. Realizowane jest to przez laser skanujący, który nagrzewa je, ale na wystarczająco krótko, aby proces można było powtarzać w regularnych cyklach aż 10 razy na sekundę. W testach zespół badaczy osiągnął średnią prędkość rzędu połowy długości ciała na sekundę, wyznaczając kierunek chodu na podstawie kierunku naświetlana laserem.