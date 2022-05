NASA zweryfikuje swoje najszybsze połączenie laserowe z orbity, wykorzystując CubeSat z TBID

Technologia transmisji danych z wykorzystaniem lasera jest kluczowa do tego, aby zadbać o efektywną komunikację w kosmosie, wykorzystując światło i związaną z nim prędkość. Nic więc dziwnego, że NASA ciągle nad nią pracuje i ulepsza, czego efekt podejrzymy już wkrótce, bo 25 maja wystartowała rakieta SpaceX, która umożliwi wykazanie, jak sprawdza się w praktyce najszybsze połączenie laserowe.

Moduł TBID, wystrzelony na orbitę na pokładzie PTD-3, pozwoli agencji NASA zweryfikować najszybsze połączenie laserowe

W ramach misji NASA Pathfinder Technology Demonstrator 3 (PTD-3) na orbitę zostanie wzniesiony system TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD), który zaprezentuje możliwości komunikacji laserowej o wysokiej przepustowości z satelity CubeSat na niskiej orbicie okołoziemskiej. TBIRD ma przesyłać dane z prędkością 200 gigabitów na sekundę (Gb/s), co stanowi najwyższą prędkość optyczną osiągniętą do tej pory przez NASA.

TBIRD został zbudowany przez specjalistów z Massachusetts Institute of Technology i przyjmuje postać małego prostopadłościanu, który zintegrowano z PTD-3, czyli w praktyce satelitą typu CubeSat. Podczas gdy wielkość TBIRD można określić mianem pojedynczej paczki chusteczek higienicznych, wielkość PTD-3 przypomina już dwa połączone ze sobą pudełka po pizzy z marketu.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, NASA postawi kolejny krok do zastąpienia łączności radiowej łącznością laserową. Jakie to ma znaczenie? Dokładnie takie samo, jak przejście z kabli koncentrycznych na światłowody w przypadku sieci przewodowych na Ziemi. Misja PTD-3 i TBIRD ma zresztą pomóc NASA w dokonaniu ogromnego skoku w rozwoju technologii kosmicznej dla komunikacji laserowej i ogólnej użyteczności małych statków kosmicznych do wspierania celów eksploracyjnych i naukowych.

Wiemy, że podczas pierwszej pojedynczej sesji trwającej siedem minut, TBIRD będzie przesyłał terabajty danych z prędkością 200 Gb/s do naziemnego centrum w Table Mountain w Kalifornii. Na tym jego rola się jednak nie zakończy, bo podczas jego planowanej sześciomiesięcznej pracy TBIRD, NASA i jej partnerzy zbiorą jak najwięcej informacji na temat funkcjonowania komunikacji laserowej na małych satelitach