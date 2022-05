Oto nowe laptopy firmy ASUS. Oferta Zenbook i Vivobook z aktualizacjami

ASUS oficjalnie poinformował świat o wszystkich nowościach, które przygotował w ramach laptopów z serii Zenbook oraz Vivobook.

W skrócie? Możecie liczyć na znaczące ulepszenia praktycznie każdego aspektu obu rodzin, co tyczy się zarówno jakości obrazu (ekrany OLED królują w obu seriach), mikrofonów, kamer i nawet klawiatur, które stały się bardziej ergonomiczne. Po stronie technicznej dzieje się jeszcze więcej, dzięki procesorom Intel Core 12. generacji oraz bardziej zaawansowanemu systemowi chłodzenia. Możecie być też pewni co do wsparcia Windowsa 11, standardu Thunderbolt 4 oraz nowoczesnych standardów pamięci (DDR5, SSD na PCIe 4.0), czy łączności (WI-Fi 6E).

Seria Vivobook na 2022 rok

Podczas prezentacji poznaliśmy szczegóły dwóch najwyższych segmentów hierarchii laptopów z rodziny Vivobook, które obejmują modele Pro 14X, 15X i 16X OLED oraz Vivobook S 14X i 16X OLED, które dołączyły do podstawowych modeli. Oferują imponujące konfiguracje obejmujące procesory Core i9-12700H (Core i9-12900H w wydaniu Vivobook Pro) lub Ryzen 9 6900HX, co w przypadku serii Pro dodatkowo uzupełnia dedykowana karta graficzna i to nawet pokroju RTX 3070 Ti.

Najbardziej imponujące modele chwalą się ekranami OLED, z czego Vivobook S 16X OLED otrzymał 16-calowy ekran 4K UHD, a Vivobook Pro 16X OLED 16-calowy ekran 3,2K, ale z 120, a nie 60-Hz odświeżaniem. Sugeruje to bardziej rozrywkowe przeznaczenie z myślą np. o grach.

Rodzina ASUS Zenbook – od serii Pro po S oraz podstawowe modele

Znacznie więcej mamy do powiedzenia na temat modeli Zenbook Pro oraz S, które znacząco różnią się względem modeli z przeszłości. Jak bardzo? Wystarczy tylko wspomnieć o tym, że starszy Zenbook Pro 15 w porównaniu do Pro 16X OLED ma nie 6, a 14 rdzeni fizycznych (choć nieco „przekłamanych” przez hybrydową konstrukcję Intel Core 12. gen) oraz kartę graficzną RTX 3060, a nie GeForce GTX 1650 Ti. Przekłada się to na wzrost wydajności o kolejno 300 i 150%, ale z drugiej strony zwiększyło maksymalne zużycie mocy z 75 do 140 watów.

Zenbook Pro 14

Zenbook Pro 15 Flip

Jeszcze większe różnice widać w porównaniu Zenbooka Duo 14 z nowym Zenbookiem Pro 14 Duo OLED, bo różnice wydajności dochodzą do praktycznie 1000%, jeśli idzie o kartę graficzną (RTX 3250 Ti vs MX450). Poza tym prezentacja ASUSa dotyczyła modelu: Zenbok Pro 15 Flip OLED, Zenbook Pro 17, Zenbook S 13 Flip OLED oraz Zenbok S 13 OLED, które różnią się odpowiednio ekranem oraz dostępną konfiguracją, w której znajdziemy również APU Ryzen nowej generacji. Te za sprawą wydajnego iGPU idealnie wpełniają ylukę po braku dedykowanej karty graficznej.