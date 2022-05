Nowoopracowane akumulatory Tesli mogą wytrzymać nawet 100 lat użytkowania

Rozwój technologii związanej z akumulatorami trwa w najlepsze i oddział Tesla Advenced Battery Research w Kanadzie, który współpracuje z laboratorium Jeffa Dahna na Dalhousie University, również ma w tej kwestii wiele do powiedzenia. Potwierdzeniem tego są nowoopracowane akumulatory Tesli, które według wstępnych badań mogłyby wytrzymać nawet 100 lat użytkowania i na dodatek to nie jedyna jego zaleta.

Bazujące na niklu nowoopracowane akumulatory Tesli

Od rozpoczęcia funkcjonowania w 2016 roku kanadyjska grupa badawcza Tesli zajmująca się rozwojem akumulatorów opracowała już wiele patentów i dokumentów dotyczących akumulatorów. Ten najnowszy jest o tyle ciekawy, że dotyczy nowego akumulatora niklowego, którego wytrzymałość określa się na całe 100 lat i który jednocześnie wypada korzystnie w porównaniu z ogniwami LFP (stosowanymi coraz częściej w samochodach BEV akumulatorach litowo-żelazowo-fosforanowych) pod względem ładowania i gęstości energii.

Opublikowany artykuł jest podstawą do patentu akumulatorów opartych o chemię na bazie niklu, które mają konkurować z ogniwami LFP pod względem długowieczności, ale też gęstości energii. Ten parametr określa to, jak wiele ogniw należy wykorzystać w danym akumulatorze, aby zapewnić mu odpowiedni zasięg. Z kolei wytrzymałość bezpośrednio wskazuje liczbę cykli ładowania, które jest w stanie znieść przed znaczną degradacją swojej pojemności.

W obu przypadkach ten nowy akumulator spełnia oczekiwania i jednym z kluczowych czynników w tej kwestii wydaje się być zastosowanie elektrolitu zawierającego sole litu LiFSI oraz (jak wskazują badacze) innych technologii chemicznych opartych na niklu. Wedle doniesień ogniwo opisane w pracy może wytrzymać 100 lat, jeśli temperatura będzie kontrolowana na poziomie 25°C.

Badacze Tesli współpracują w swoich wysiłkach z pionierem w tym sektorze, czyli Jeffem Dahnem, który w dziedzinie ogniw akumulatorów litowo-jonowych nie ma sobie równych. Nie bez powodu, bo realizuje prace nad tymi magazynami energii niemal od momentu ich wynalezienia i to jemu przypisuje mu się zasługę w wydłużeniu cyklu życia ogniw. Jest to o tyle ważne, że z czasem przyczyniło się do ich komercjalizacji.

Obecnie praca tego specjalisty koncentruje się głównie na potencjalnym zwiększeniu gęstości energii i trwałości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Fakt, że wspiera grupę badawczą Tesli jest o tyle ważny, że firma niedawno przedłużyła z nią umowę do 2026 roku, rozszerzając zresztą zespół o kolejnych specjalistów.