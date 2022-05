Nowy okręt podwodny Chin na zdjęciu satelitarnym. Najpewniej może strzelać niszczycielskimi pociskami

Firma Planet Labs zapewniła serwisowi Defense News dostęp do zdjęcia satelitarnego z 3 maja, które pokazuje tajemnicy okręt w suchym doku. Z racji braku oficjalnych informacji nie możemy mieć pewności co do wszystkiego, ale wedle spekulacji na zdjęciu widać po prostu nieznany jeszcze światu, nowy okręt podwodny Chin.

Najnowsze zdjęcie satelitarne ujawnia nowy okręt podwodny Chin z wyrzutniami pionowymi (VLS)

Czy to tylko podtyp istniejącego już okrętu, czy może zupełnie nowy typ? Tego również nie wiadomo, ale pewne jest, że poniżej możemy zobaczyć zupełnie nowe i nieznane światu dzieło chińskiego przemysłu stoczniowego. To powstaje w stoczni w prowincji Liaoning w północnej części Chin i pewność co do jego korzeni zapewnia zarówno nowy system napędowy, jak i charakterystyczne wyrzutnie pocisków manewrujących. W rzeczywistości ten okręt zauważyła już 29 kwietnia firma AllSource Analysis, wskazując, że rzeczywiście może być to zupełnie nowy typ.

Widoczna na zdjęciu okrętu prostokątna część kadłuba może być rzeczywiście zestawem wyrzutni pionowych, co potwierdza raport Pentagonu z 2021 roku. Według niego Chiny miały budować „okręt podwodny typu 093B z kierowanymi pociskami jądrowymi”. Inne informacje wskazywały na obecność trzech rzędów po sześć wyrzutni typu VLS i fakt bazowania okrętu na typie 093. Ten nowy okręt ma ponoć być określany mianem typu 093B, co zdaje się potwierdzać jego domniemana długość na poziomie 110 metrów.

Tego typu okręt ma ogromny sens zważywszy na obecne dążenia chińskiej marynarki do zwiększenia swoich możliwości atakowania celów lądowych. Potwierdzają to słowa Collina Koha, eksperta ds. marynarki wojennej, który wypowiedział się na ten temat w wywiadzie ze wspomnianym serwisem. Dzięki okrętom tego typu z pionowymi wyrzutniami pocisków Chiny uzyskają możliwość do przeprowadzania skutecznych ataków na odległe cele.

Wtedy w grę wejdą najpewniej pociski manewrujące (odpowiedniki m.in. rosyjskich P-800 Oniks, czy AGM-86 ALCM widocznego na zdjęciu), czyli broń określana dawniej mianem samolotu-pocisku ze względu na swoją możliwość podejmowania znacznych manewrów podczas lotu i bardzo precyzyjnego uderzania w obrane cele.