Automatyczne ograniczanie prędkości samochodu w ramach geofencingu. Ford testuje takie rozwiązanie

Trwające właśnie testy firmy Ford w Kolonii w Niemczech pokładają podwaliny pod kompleksowy system ograniczania dozwolonej prędkości samochodu zależnie od drogi oraz jej ograniczeń. Jak to działa? W skrócie jest to po prostu automatyczne ograniczanie prędkości samochodu w ramach geofencingu.

Ford testuje ograniczanie prędkości samochodu w ramach geofencingu

Termin geofencing nie jest zapewne dla Was niczym nowym. To przez niego w Polsce nie mamy dostępu do niektórych zagranicznych treści (i dlatego korzystamy z VPNa) i to on sprawia, że co inteligentniejsze sprzęty dostosowują się do przepisów panujących w danym obszarze czy państwie. Sprowadza się więc do rozległej bazy danych wypełnionej informacjami na temat lokalizacji oraz związanych z nią odpowiednich ograniczeń.

Z tej właśnie technologii korzysta Ford w trwających obecnie w Kolonii w Niemczech testach, gdzie jest weryfikowana skuteczność regulowania maksymalnej dopuszczanej prędkości samochodów zależnie od miejsca, w którym się znajdują. Jest to bezpośrednio powiązane z konkretnymi ulicami oraz narzuconymi na nie ograniczeniami prędkości.

W praktyce działa to tak, że system wykrywa pozycję samochodu wyposażonego w odpowiedni system z wykorzystaniem GPS i automatycznie reguluje maksymalną prędkość, jaką może rozwijać pojazd. Wtedy wciskanie „gazu do dechy” nie spowoduje nic, a nic, bo system będzie ograniczał możliwość przyspieszania. Warto jednocześnie zaznaczyć, że (jak podkreśla sama firma) będzie to ograniczenie możliwe do wyłączenia i chwilowego obejścia, ale na ten moment nie wiadomo nawet, kiedy wejdzie do użytku.

Obecne testy dotyczą głównie ograniczeń do 30 km/h i niektórych obszarów z ograniczeniem do 50 km/h. Wiemy, że potrwają przynajmniej do marca 2023 roku, a wyciągnięte z nich wnioski posłużą Fordowi do decyzji, co zrobić następnie z systemem tego typu.