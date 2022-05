OPPO zdradza datę premiery serii Reno8. Na pokładzie nieogłoszony jeszcze układ Qualcomm

Na rynek zmierza kolejna generacja urządzeń z linii OPPO Reno. Seria Reno8 ma przynieść nam trzy modele, a datę ich premiery właśnie ogłoszono. Długo będziemy musieli czekać?

W skład serii OPPO Reno8 wejdą (co najmniej) trzy modele – Reno8 SE, Reno8 i Reno8 Pro

O kolejnej generacji serii Reno słyszymy już od dawna i co najciekawsze, sporo przecieków skupia się głównie na wyglądzie tych urządzeń. Dlaczego? Cóż, do tej pory do sieci trafił w zasadzie jeden render pokazujący tylną konstrukcję serii Reno8, a ta… bardzo przypomina wyglądem OnePlus 10 Pro. Chodzi w zasadzie o wyspę aparatów, sprowadzającą się do charakterystycznego prostokątnego moduły zachodzącego na bok urządzenia, z symetrycznie ułożonymi obiektywami. Mówi się, że prawie identyczna znajdzie się OPPO Reno 8, choć z lekkimi zmianami – wyspa ma być mniejsza i pozbawiona logo Hasselblad.

Czytaj też: Na premierę Xiaomi 12 Ultra czekamy od wielu miesięcy. Nowy przeciek wskazuje potencjalną datę i ceny

Trudno powiedzieć ile w tym prawdy, bo jak na razie nie mamy innych renderów, a ter nowe, które udostępnił znany lekaster Ice Universe pokazują nam przód OPPO Reno8 Pro lub Pro+ jak to jest w podpisie na grafice. Tutaj nie wiadomo, czy to błąd, czy może po raz pierwszy usłyszeliśmy o czwartym modelu z serii Reno8.

Tak czy inaczej, zauważyć można zmiany względem poprzednich generacji, które obejmują płaski wyświetlacz i centralnie umieszczony otwór na aparat do selfie. Wydaje się, że też ramki są nieco cieńsze niż w OPPO Reno7 Pro.

Czytaj też: Premiera nowych układów Qualcomm już za kilka dni. Zadebiutuje Snapdragon 8 Gen 1+ i Snapdragon 7 Gen 1?

Warto też wspomnieć o jeszcze jednym interesującym szczególe dotyczącym nadchodzących urządzeń. Chodzi o układ, który ma je napędzać. Wedle doniesień, będzie to nieogłoszony jeszcze Snapdragon 7 Gen 1 od firmy Qualcomm. Do których modeli trafi? Spekulujemy, że napędzi model podstawowy, podczas gdy Pro sięgnie po Dimensity 8100.

OPPO ogłasza datę premiery serii Reno8

Na szczęście długo na potwierdzenie powyższych doniesień nie będziemy musieli czekać. OPPO ogłosiło datę wydarzenia, które odbędzie się w Chinach już 23 maja, więc za okrągły tydzień. Wówczas poznamy wszystkie szczegóły dotyczące tych smartfonów.