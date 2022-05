Szereg nowych kursów zadba o optymalny rozwój przemysłu lotniczego i obronnego

IEEE Educational Activities oraz IEEE Standards Association nawiązały współpracę w celu stworzenia pięciokursu pod nazwą „standardy inżynierii oprogramowania i systemów IEEE stosowane w przemyśle lotniczym i obronnym„. Program ten obejmuje przegląd standardów IEEE Std. 1012 oraz serii IEEE 29119 opracowanych wcześniej dla przemysłu lotniczego i obronnego.

Przemysł obronny i lotniczy znacząco rozszerzy się do 2030 roku. Dlatego zaproponowano program z pięcioma nowymi kursami

Nowe kursy dotyczą bezpośrednio norm technicznych stosowanych w przemyśle lotniczym i obronnym, a na dodatek obejmują również procesy cyklu życia i najlepsze praktyki, którymi powinni kierować się osoby bezpośrednio odpowiedzialne za sprzęt. Jest to o tyle ważne, że po pandemii COVID-19 przewidywania wskazują rozwój przemysłu lotniczego i obronnego z 416 do 551 miliardów dolarów tylko do 2030 roku.

Czytaj też: Leopardy w Odrze, czyli wyjątkowe ćwiczenia Bóbr-22. Z czym zmierzyli się polscy żołnierze?

Ten wzrost bezpośrednio przełoży się na zwiększony rozwój lotnictwa, przestrzeni kosmicznej i innych systemów, które są kluczowe dla tych branż. Stosowanie norm technicznych może zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo krytycznego oprogramowania i komponentów systemów, które je obsługują.

Czytaj też: QUICKSINK, czyli wyjątkowa bomba z funkcją torpedy zniszczyła nawodny cel

Poniżej znajdziecie opis wszystkich kursów w ramach programu, którego ukończenie zapewnia do 0,5 jednostki kształcenia ustawicznego.