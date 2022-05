Nadal czekamy na Xiaomi 12 Ultra, a na horyzoncie pojawia się już seria Xiaomi 13

Flagowa seria Xiaomi 12 zadebiutowała pod koniec grudnia 2021 roku, jednak cały czas czekamy na premierę najmocniejszego przedstawiciela tej linii, czyli Xiaomi 12 Ultra. Tymczasem nowe informacje wskazują, że Xiaomi chce przyspieszyć harmonogram i wprowadzić serię Xiaomi 13 już w listopadzie.

Xiaomi 13 może zadebiutować w rekordowym tempie

Wyczekiwanie na premierę modelu Ultra sprawiło, że na razie mało uwagi poświęcamy kolejnej generacji flagowej serii urządzeń Xiaomi. W końcu obecna seria nie dostała jeszcze najważniejszego przedstawiciela, więc po co zaprzątać sobie głowę ewentualnym następcą. Zwłaszcza, że premiera Xiaomi 13 jest sprawą dość odległą.

Ale czy na pewno? Nowe przecieki, które dostarczył nam serwis Xiaomiui zdają się wskazywać, że seria Xiaomi 13 zadebiutuje rekordowo szybko. W kodzie MIUI odkryto cztery nazwy kodowe „221113C” i „221113G” oraz „2210132C” i „2210132G” odpowiadające chińskim i globalnym wariantom Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. Na liście nie ma modelu Ultra, ale to raczej nie dziwi. Można się spodziewać, że ten również wejdzie na rynek dużo później.

Kod MIUI daje nam ciekawą informację, bo seria Xiaomi 13 ma być wyposażona w układy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, czyli następcę debiutującego pod koniec ubiegłego roku flagowego układu producenta. Ten, wedle doniesień, ma zadebiutować z kolei w listopadzie tego roku, bo mówi się, że Qualcomm będzie chciał go wprowadzić szybciej niż obecny flagowiec.

To wszystko każe nam przypuszczać, że Xiaomi będzie chciało wprowadzić serię „13” o wiele szybciej, czyli właśnie w listopadzie. Jeśli okaże się to prawdą, to kolejne miesiące przyniosą nam istny wysyp flagowców producenta. Oprócz nadchodzącego Xiaomi 12 Ultra, na premierę czeka Xiaomi 12S i 12S, kolejny Mi MIX, Mix Fold 2, a także Xiaomi 12T i 12T Pro, nie wspominając już o modelach z nieco niższej półki.