Wykorzystywana w sieciach skrętka ma swoje ograniczenia. Naukowcy właśnie je wskazali

W domach i mieszkaniach najczęściej możemy zauważyć prosty schemat doprowadzenia połączenia Ethernet do routera z wykorzystaniem światłowodu, a następnie wykorzystania tradycyjnej skrętki do połączenia komputerów, konsol czy punktów dostępowych. Jednak nie wszędzie można rozwiązać kwestię dystrybucji sieci z wykorzystaniem światłowodu i choć obecnie ratuje nas w takiej sytuacji zwyczajna skrętka, to i ona ma swoje ograniczenia, do których ludzkość się zbliża.

Przewody Internetowe (i nie tylko) typu skrętka nigdy nie zastąpią światłowodów na poziomie szerokopasmowym

Połączenia światłowodowe są obecnie docelowymi mediami łączącymi różne punkty dystrybucyjne, a przeskok na nie ze skrętki wynalezionej w 1881 roku otwiera zupełnie nowe wymiary szybkości połączeń. Dlatego nowe sieci opiera się właśnie o światłowody, a te istniejące z kilkoma dekadami na karku modernizuje, wymieniając na nie tradycyjną miedzianą skrętkę. W miejscach, gdzie nie jest to możliwe, ciągle wykorzystuje się skrętkę do obsługi ultraszybkich łącz szerokopasmowych, ale ta nie będzie zawsze ratunkiem, bo z czasem trafi na barierę wydajności.

Przejście na światłowody jest nieuniknionym procesem w przypadku sieci przyszłościowych. Jednak wymiana wszystkich kabli miedzianych jest operacją bardzo kosztowną i czasochłonną. W miejscach, gdzie taka wymiana nie jest praktyczna, konieczne są alternatywne sposoby zwiększenia prędkości Internetu – mówi główny autor badania Ergin Dinc, obecnie starszy inżynier ds. badań i rozwoju w Isotropic Systems w Anglii.

Nie zna informatycznego życia ten, kto nie zagniótł setek takich przewodów

W nowym badaniu Ergin Dinc wraz ze swoim zespołem z Cambridge University w Anglii zbadał tradycyjną skrętkę pod kątem możliwości, jako że te przewody są nadal powszechnie stosowane w sieciach telefonicznych i w zastosowaniach do przesyłania danych. Przykładowo powszechnie wykorzystuje się technologię G.Fast operującą w zakresie częstotliwości do 212 megaherców i umożliwiającą przesyłanie danych z szybkością do 2 gigabitów na sekundę (Gb/s). Wiemy, że obecnie powstająca technologia DLS rozszerzy ten zakres częstotliwości do 848 megaherców i umożliwi przesyłanie danych z szybkością do 10 Gb/s.

W celu odkrycia granicy możliwości skrętki, naukowcy zbadali granice działania skrętki przy częstotliwościach powyżej 1 gigaherca. W eksperymentach odkryli jednak, że skrętka może działać na częstotliwości do 5 GHz, bo powyżej tego poziomu przewody zaczynają przenosić dane w nieefektywny sposób i tym samym „psują” cały transfer. W skrócie? To badanie pokazuje, że opieranie dzisiejszych sieci na skrętce z czasem znacząco ograniczy jej możliwości.