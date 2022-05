Tajemniczy uzbrojony robot naziemny na izraelskich drogach. To wręcz bezzałogowy mini-czołg

Zaawansowane firmy z całego świata od dawna rozwijają swoje bezzałogowe platformy. Najczęściej słyszy się o dronach powietrznych, ale te podbijają już od dawna zarówno przestrzeń wodną, jak i ląd. Ich widok już nas nie dziwi, ale i tak zawsze przyciąga naszą uwagę. Zwłaszcza kiedy w grę wchodzi tajemniczy uzbrojony robot naziemny przypominający mini-czołga.

Wiemy, czym dokładnie jest ten tajemniczy uzbrojony robot naziemny

Jeśli zastanawia Was, dlaczego o latających bezzałogowcach słyszy się na każdym kroku, a o tych naziemnych tak rzadko, to odpowiedzi musicie szukać zarówno w budżecie, jak i środowisku. Wbrew pozorom, znacznie łatwiej stworzyć latającego drona, niż pojazd radzący sobie z wyzwaniami terenowymi i to znacznie bardziej opłacalne, aby załogowy samolot zamienić na mniejszego drona, niż załogowy pojazd na ten bezzałogowy. Zwłaszcza w stricte szturmowej kwestii, jako że w wozach piechoty może znaleźć się piechota gotowa do przeprowadzania szturmu.

Unknown Israeli AFV or UGCV with turret from Eitan IFV pic.twitter.com/TjZxjxvRPn — Caesar (@Ninja998998) May 3, 2022

Pewne jest jednak, że bezzałogowe platformy to przyszłość i zdecydowanie tyczy się to również sprzętów lądowych (zwłaszcza w obronie, zwiadzie i na posterunkach). Ten tajemniczy uzbrojony czołg-robot, którego udało się uchwycić na zdjęciu niejakiemu Caesarowi na Twitterze podczas transportu na drodze publicznej jest tego świetnym przykładem. Tajemniczy jest bowiem tylko z pozoru, bo łatwo rozpoznać w nim dzieło firmy BL – Advanced Ground Support Systems.

To nic innego, jak kołowy pojazd naziemny BLR Mk2 z napędem 6×6 i hydrostatycznymi silnikami w piaście, który imponuje zarówno uzbrojeniem, jak i możliwościami terenowymi. W tej pierwszej kwestii w grę wchodzi zdalnie sterowana wieżyczka uzbrojona zarówno w automatyczne działko 30 mm, jak i ciężki karabin maszynowy 12,7 mm.

W drugiej zaś wspomniany napęd jest o tyle zaskoczeniem, że umożliwia ponoć pokonywanie przeszkód o wysokości do 1500 mm i dziury o szerokości do 1000 mm. Pojedyncze wahacze hydropneumatyczne zapewniają 610 mm skoku zawieszenia z możliwością zmiany wysokości i sztywności jazdy za pośrednictwem kontrolera sterującego. sterującej. O dynamikę jazdy dba też technologia drive by wire, porzucająca jakiekolwiek mechaniczne połączenia w układzie napędowym i sterującym.