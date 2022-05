Kolejne składane smartfony na horyzoncie. Google i Oppo szykują swoje propozycje

Składane smartfony, to w ofercie wielu producentów kompletna nowość lub pojedyncze, eksperymentalne urządzenia. Niedługo na rynku ma ich być więcej. Swoje smartfony szykują Google oraz Oppo, a także standardowo czekamy na Samsunga.

Google Pixel… Fold czy Notepad?

Samsung Galaxy Fold3

Ze wspomnianym Samsungiem składany Google Pixel ma mieć sporo i jednocześnie niewiele wspólnego, bo jego zewnętrzny ekran ma być zbliżonych rozmiarów do tego, jaki trafi do Galaxy Z Fold4. W Samsungu będzie on miał przekątną 6,19 cala i podobnie jak w przypadku poprzednika, będzie podłużny i dosyć wąski.

Google chce iść bardziej w stronę Oppo Find N i zaoferuje ekran o przekątnej 5,8 cala i bardziej klasyczno-smartfonowe proporcje. Jeśli ekran zajmie większość lub całą powierzchnię przedniego panelu, co byłoby na pewno korzystne z estetycznego punktu widzenia, możemy spodziewać się stosunkowo kompaktowego urządzenia. Właśnie na kształt wspomnianego Oppo Find N.

Na temat smartfonu, który ma nazywać się Notepad, wiemy niewiele. Pojawiają się informacje o procesorze Tensor i podwójnym aparacie z sensorami Sony IMX363 oraz Sony IMX386 dla aparatu ultra-szerokokątnego. Więc raczej nie będzie to fotograficzny mocarz. Składany smartfon Google ma na tle składanych flagowców wyróżniać się ceną, która ma wynosić ok 1400 dolarów.

Czytaj też: Test T-Mobile Internet 5G Home Office. Czy antena poprawiła mi zasięg?

Tani składany smartfon Oppo z klapką

Oppo Find N

Doniesienia o kolejnym w ofercie Oppo składanym smartfonie mówią o nowej konstrukcji urządzenia. Ma to być smartfon z klapką, podobny do Galaxy Z Flip3, czy Huawei P50 Pocket. Bardzo ciekawi mnie co z tego wyjdzie, bo Find N, choć teoretycznie podobny do tego co już było na rynku, zaskoczył nas bardzo ciekawą konstrukcją.

O nowej klapce Oppo wiemy niewiele. Dostanie układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i ma być dostępny w niskiej cenie. Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to naprawdę niska cena jak na składany smartfon. Ma wynosić ok 5 000 juanów, czyli ok 718 euro. Dla porównania cena startowa Huawei P50 Pocket wynosiła ok 1290 euro, a Galaxy Z Flip3 ok 1060 euro.

Czytaj też: Dzięki nowemu algorytmowi SI, funkcja EKG w Apple Watch pomoże wykryć bezobjawową chorobę serca

Kiedy premiery kolejnych składanych smartfonów?

Pewni w zasadzie możemy być tylko premiery nowych Samsungów. Tych powinniśmy się spodziewać latem, w okolicach sierpnia. Jak miało to miejsce przed rokiem. W przypadku Oppo mówi się, że premiera może nastąpić nawet wczesnym latem, choć są to raczej plotki niż konkretne informacje. Składany Google Pixel mógłby zadebiutować wraz ze smartfonami Google Pixel 7, a to tradycyjnie następuje jesienią. Ogółem, ten rok powinien nam przynieść jeszcze kilka nowych, składanych konstrukcji. Oby to było coś, co wniesie na rynek nieco świeżości.