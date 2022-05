Test T-Mobile Internet 5G Home Office. Czy antena poprawiła mi zasięg?

T-Mobile Internet 5G Home Office to zestaw IDU-ODU składający się z zewnętrznego routera 5G oraz routera Wi-Fi. Urządzenie powinno poprawić zasię sieci komórkowej oraz zwiększyć osiągi Internetu. Czy faktycznie tak jest?

Co znajdziemy w zestawie T-Mobile Internet 5G Home Office

W zestawie znajdują się dwa główne urządzenia, czyli zewnętrzny router 5G oraz router Wi-Fi i komplet akcesoriów. Zasilacz sieciowy, niezbędne okablowanie (w tym 15-metrowy kabel Ethernet) i szereg mocowań do routera zewnętrznego.

Zestaw jest kompletny i gotowy do działania.

Podłączenie i konfiguracja

Do podłączenia zestawu potrzebujemy dwóch gniazdek zasilania. Do jednego podłączamy router Wi-Fi, a do drugiego rozdzielacz kabli ethernetowych, który zasila też router zewnętrzny. Jeśli bazujemy na kablach z zestawu, jeden z nich będzie dłuższy, a drugi krótszy. Nie ma żadnego znaczenia, w jakiej konfiguracji je podłączymy. Robimy to tak, aby kable nam się nie plątały i było nam wygodnie.

Przed rozpoczęciem ustawiania sprzętu warto skorzystać z aplikacji mobilnej T-Mobile ODU 5G. Dzięki niej sprawdzimy jak ustawić routery i gdzie je umieścić. Tak, aby uzyskać jak najlepsze efekty. Kiedy już mamy to za sobą, podłączamy wszystkie kabelki, wkładamy kartę SIM do routera zewnętrznego i czekamy, aż na obudowach zaświecą się wszystkie diody.

Zaślepka ma gumowe uszczelnienia chroniące gniazda przed wilgocią

W kolejnym kroku przeklikujemy ekrany pojawiające się w aplikacji mobilnej. Dzięki temu sprawnie przejdziemy przez całą konfigurację. Ta jest banalna i trwa dosłownie 1-2 minuty. Najwięcej pracy jest z montażem zewnętrznego routera i przeciągnięciem okablowania. O ile chcemy go umieścić gdzieś na podwyższeniu.

Router jest odporny na czynniki zewnętrzne, więc możemy go umieścić na strychu/poddaszu, albo też przymocować do ściany budynku, czy nawet samodzielnie skonstruowanym maszcie. W razie czego w zestawie znajdziemy niezbędne elementy mocowania. Router zewnętrzny nie wymaga zasilania, podłączamy do niego tylko kabel ethernetowy.

T-Mobile zepsuł mi pierwszy pomiar zestawu T-Mobile Internet 5G Home Office

Pierwszą lokalizacją testową był dom rodziców pod Białymstokiem. T-Mobile jak i Orange mają w tym miejscu solidny zasięg, ale od lat sieć była zdecydowanie zapchana. Osiągane prędkości potrafiły nie przekraczać 10 Mb/s, pomimo pełnego zasięgu LTE.

Po dojechaniu na miejscu okazało się, że T-Mobile postanowił zmodernizować sieć w okolicy i na ekranie smartfonu zaskoczył mnie pełny zasięg sieci… 5G. Jakby nie mogli poczekać z modernizacją. Ale nie ma co narzekać, trzeba działać na tym, co mamy. Zewnętrzny router został umieszczony w oknie strychu i skierowany w kierunku najbliższego nadajnika.

Pierwsze pomiary przeprowadziłem na smartfonie (Xperia Pro-I). Średnia prędkość dla 10 testów (aplikacja Speedtest) wygląda następująco:

pobieranie – 40,5 Mb/s,

wysyłanie – 4,62 Mb/s,

ping – 38 ms.

Prędkość jest wystarczająca do swobodnego korzystania z Internetu. Póki nie chcemy nic wysłać, bo momentami prędkość wysyłania spadała poniżej 2 Mb/s. Wartość opóźnienia jest bardzo przeciętna.

A oto wyniki po przełożeniu karty do zewnętrznego routera T-Mobile (wyniki pomiarów wykonanych laptopem i smartfonem różniły się bardzo minimalnie- 1-3 Mb/s, więc trzymajmy się średnich wyników dla Xperii Pro-I):

pobieranie – 52,6 Mb/s,

wysyłanie – 28,6 Mb/s,

ping – 22ms.

Prędkość pobierania danych nieznacznie wzrosła, ale w przypadku wysyłania danych Internet dostał solidnego kopniaka i różnica jest już bardzo odczuwalna. Wyraźnie zmalała też wartość opóźnienia sieci.

T-Mobile korzysta z ograniczonego pasma sieci 5G, współdzieląc je z LTE. To skutki nieprzeprowadzenia aukcji docelowych częstotliwość, której rząd nie potrafi zorganizować już od dwóch lat. Ale skoro w tej lokalizacji mam 5G, to powinno być też dobrze działające LTE. Nie pomyliłem się i tak wyglądają wyniki po przełączeniu trybu sieci na sztywno na sieć 4G. Na początek Xperia Pro-I:

pobieranie – 114,9 Mb/s,

wysyłanie – 6,1 Mb/s,

ping – 27 ms.

O ile prędkość wysyłania pozostała na niskim poziomie, tak przy pobieraniu mamy prawie trzy razy lepsze wyniki.

Pomiary dla T-Mobile Internet 5G Home Office:

pobieranie – 151,4 Mb/s,

wysyłanie – 23,5 Mb/s,

ping – 21ms.

Tutaj ponownie zewnętrzny router zrobił robotę i wyniki są wyraźnie lepsze. Szczególnie w kwestii wysyłania danych, ale i pobierania wyraźnie się poprawiło.

T-Mobile Internet 5G Home Office w dużym mieście

Drugi test przeprowadziłem w Warszawie. 10. piętro bloku z lat 80-tych, kilkaset metrów od granicy Mokotowa i Wilanowa. Jak się dobrze wychylę z balkonu widzę sokowi… Świątynię Opatrzności.

Router zewnętrzny miał być umieszczony na balkonie i spodziewałem się raczej nudnego sprawdzenia prędkości. Ale zacząłem od pomiarów smartfonem, tym razem był to Xiaomi 12 Pro. Okazało się, że T-Mobile ma swoje nadajniki po drugiej stronie mieszkania i pomiary wykonywane od strony balkonu są wyraźnie słabsze. Więc może ten test nie będzie tak nudny i działanie sieci sprawdziłem po obu stronach mieszkania.

Zacznijmy od strony szybszej i pomiarów za pomocą smartfonu. Uzyskiwane prędkości w sieci 5G to:

pobieranie – 254,6 MB/s,

wysyłanie 67,2 MB/s,

ping – 19ms.

oraz od razu zróbmy pomiar sieci LTE:

pobieranie – 278,6 MB/s,

wysyłanie – 43,5 MS/s

ping – 17 ms.

Strona wolniejsza, od strony balkonu, sieć 5G:

pobieranie – 97,9 Mb/s,

wysyłanie 47,5 MB/s,

ping – 15 ms.

oraz LTE:

pobieranie – 117 MB/s,

wysyłanie – 30,6 MB/s,

ping – 16 ms.

Router zewnętrzny T-mobile Internet 5G Home Office też sprawdziłem po obu stronach mieszkania. Na początek strona szybsza z routerem ustawionym na parapecie (na stałe można by go przymocować do ściany, na 10. piętrze i tak nikt by go nie zauważył). Router Wi-Fi stał cały czas na środku mieszkania:

pobieranie – 303,2 MB/s,

wysyłanie 86,9 MB/s,

ping – 17 ms.

LTE:

pobieranie – 311, 5 MB/s,

wysyłanie – 53,2 MB/s,

ping – 19 ms.

A teraz zobaczymy wolniejszą stronę mieszkania. Na początek sieć 5G:

pobieranie – 122,4 MB.s,

wysyłanie 91,6 MB/s,

ping 17 ms.

i LTE:

pobieranie – 141,2 MB/s,

wysyłanie – 41,3 MB/s,

ping – 19 ms.

Wnioski i podsumowanie. Czy warto postawić na T-Mobile Internet 5G Home Office?

Router z zestawu T-Mobile Internet 5G Home Office faktycznie robi różnicę. O ile w przypadku pobierania powyżej 100 Mb/s i tak nie zobaczymy na co dzień ogromnej różnicy, tak znacznie wyższa prędkość wysyłania plików bardzo przydaje się w codziennej pracy. W przypadku pobierania zestaw poprawiał szybkość Internetu, za to w przypadku wysyłania robił ogromną różnicę. Dlatego też warto postawić na T-Mobile Internet 5G Home Office nie tylko wtedy, kiedy mamy bardzo słaby zasięg i chcemy go poprawić, ale też zwyczajnie do poprawy dobrze działającego Internetu.

Warto odnieść się też do tego, że prędkość LTE potrafi być wyższa, niż w przypadku sieci 5G. T-Mobile jest w stanie przekazać stosunkowo wąskie pasmo na działanie sieci piątej generacji, bez utraty jakości sieci LTE. Nie jest winą operatora to, że rząd od dwóch lat ma ważniejsze sprawy na głowie niż opracowanie przepisów pozwalających na rozdysponowanie nowego pasma. Jak często mówi się w branży – częstotliwości nie są z gumy i mamy tutaj idealny przykład takiej sytuacji.

T-Mobile Internet 5G Home Office to dzisiaj chyba najciekawsza oferta Internetu mobilnego, używanego jako stacjonarny. Przypomnijmy, że jego cena to 130 zł miesięcznie lub 110 zł, jeśli mamy już usługi w T-Mobile, a za zestaw routerów płacimy jednorazowo 9 zł. A wszystko to bez limitu transferu danych. Oferta jest dobrze wyceniona, dobrze działa, faktycznie działa, więc nie zostaje mi nic innego jak ją polecić.