Tajemnica czasu życia akumulatorów przestała nią być. Naukowcy znaleźli sposób, jak ją określać

Dopóki ludzkość nie znajdzie sposobu na zasilanie urządzeń bezprzewodowo, dopóty będziemy uwiązani do akumulatorów, czyli magazynów energii elektrycznej w naszych samochodach, smartfonach, słuchawkach czy laptopach. Ważne jest więc dokładnie znać ich stan oraz to, przez jaki dokładnie czas będą nam służyć i choć wydaje się to niczym wróżenie z fusów, to naukowcy sprawili, że tajemnica czasu życia akumulatorów stała się już historią.

Najnowsze dzieło naukowców sprawiło, że tajemnica czasu życia akumulatorów ugięła się pod potęgą sztucznej inteligencji

Naukowcy z Argonne National Laboratory należącego do Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) wykorzystali potęgę drzemiącą w sztucznej inteligencji, a dokładniej mówiąc w uczeniu maszynowym, aby zacząć przewidywać czas życia akumulatorów. Do stworzenia systemu wykorzystali dane eksperymentalne zebrane w Argonne z zestawu 300 akumulatorów reprezentujących sześć różnych technologii chemicznych i tyle ponoć wystarczyło, aby system mógł dokładnie określić to, jak długo różne akumulatory będą mogły pracować.

W praktyce system jest karmiony szeregiem parametrów i danych na temat konkretnych akumulatorów, a następnie wyciąga z tego zestawu schemat, do którego porównuje te same parametry testowanego akumulatora. Skuteczność takiego podejścia w przypadku tego akurat zespołu jest wysoka nie bez przyczyny, a dlatego, że cała baza danych obejmuje szereg akumulatorów, nad którymi naukowcy faktycznie pracują i znają dokładnie ich konstrukcje oraz skład chemiczny.

W rzeczywistości akumulatory nie są wieczne, a ich trwałość zależy od sposobu, w jaki je wykorzystujemy, a także od ich konstrukcji i składu chemicznego. Do tej pory nie było dobrego sposobu, aby dowiedzieć się, jak długo wytrzyma akumulator. Ludzie będą chcieli wiedzieć, ile czasu pozostało im do momentu, gdy będą musieli wydać pieniądze na nowy akumulator – powiedział Noah Paulson, naukowiec z Argonne i autor badania.

To sprawia, że system może nie tylko stać się przydatny dla firm do testowania danych akumulatorów z linii produkcyjnych, ale też dla samych innowatorów, poszukujących nowych rodzajów akumulatorów. Nic więc dziwnego, że wspomniany Paulson twierdzi, że dalsze badania w tej dziedzinie mogą potencjalnie wpłynąć na przyszłość akumulatorów litowo-jonowych, bo przyspieszą rozwój i testowanie materiałów do produkcji baterii.