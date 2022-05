Te smartfony Xiaomi napędzi Snapdragon 8 Gen 1+. Kod źródłowy MIUI ujawnił listę

Premiera układu Snapdragon 8 Gen 1+ zbliża się wielkimi krokami, bo wedle informacji, ma to się wydarzyć jeszcze w tym miesiącu. Z racji rychłego debiutu tego chipsetu, do sieci trafia coraz więcej przecieków dotyczących smartfonów, które ulepszony Snapdragon napędzi. Dziś poznaliśmy listę urządzeń Xiaomi, a na niej aż pięć modeli.

Xiaomi wykorzysta SoC Snapdragon 8 Gen 1+ w przynajmniej 5 nadchodzących flagowcach

O tym, jakie smartfony mają zostać wyposażone w Snapdragona 8 Gen 1+ mówi się od miesięcy, ale im bliżej premiery, tym te informacje stają się coraz bardziej szczegółowe. Tak też jest w przypadku Xiaomi. Już wcześniej wiedzieliśmy, że producent umieści najnowszy chipset Qualcomm w nadchodzącym Xiaomi 12 Ultra, bo o tym mówiło się od dawna. Oczywiście jednak to nie jedyny model z tym układem, nad którym pracuje Xiaomi.

Dzięki informacjom pochodzącym z serwisu Xiaomiui wiemy, że takich urządzeń ma wejść w tym roku na rynek przynajmniej 5. Ich nazwy kodowe zostały odkryte w wewnętrznym kodzie źródłowym MIUI. Z racji, że na ich temat przecieki już się w sieci pojawiały, to z łatwością możemy przypasować nazwy kodowe do konkretnych modeli. Będą to więc:

Xiaomi 12 UItra (thor)

Xiaomi Mi MIX FOLD 2 (zizhan)

Xiaomi 12S (diting)

Xiaomi 12S Pro (unicorn)

Xiaomi 12T Pro / Redmi K50S Pro (mayfly)

Pierwszym z nich, który trafi na rynek, będzie Xiaomi 12 Ultra. Do sieci wyciekł bowiem plakat, który nie tylko ujawnia obecność SoC Snapdragon 8 Gen 1+ na pokładzie, ale również datę premiery – 10.05, czyli już za sześć dni.

Kiedy natomiast powinniśmy spodziewać się prezentacji pozostałych modeli? Tego niestety nie wiemy, podobnie jak niewiele możemy powiedzieć na temat ich specyfikacji (przynajmniej na razie). Wiadomo jednak, że 2022 rok z pewnością będzie obfitował we flagowce Xiaomi. Oczywiście, o ile informacja jest prawdziwa.