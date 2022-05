VESA wydała pierwsze certyfikaty DisplayPort UHBR dla źródeł sygnału i wyświetlaczy

W marcu bieżącego roku VESA ogłosiła program certyfikacji źródeł sygnału wideo, wyświetlaczy i przewodów do standardu DisplayPort UHBR. Certyfikowane przewody nie są niczym nowym, ale dzisiejsze ogłoszenie ich nie dotyczy, bo dziś dowiedzieliśmy się, że przyznano już pierwsze certyfikaty DisplayPort UHBR właśnie dla dwóch pozostałych elementów.

Pierwsze certyfikaty DisplayPort UHBR dla źródeł sygnału i wyświetlaczy już przyznane

DisplayPort UHBR jest skrótem od Ultra-High Bit Rate i oznacza po prostu wyższą szybkość transmisji danych w ramach standardu DP 2.0. VESA poprzez ten nowy proces certyfikacji pozwoliła producentom korzystać z autoryzowanych centrów testowych, które będą mogły przyznać odpowiednie certyfikaty. Po co? Przede wszystkim po to, aby ułatwić życie nam, konsumentom, przy wybieraniu nowego sprzętu, co jednak nie jest takie zero-jedynkowe, bo za ten certyfikat płacimy więcej przez koszty, których wymaga cały proces.

Dla przypomnienia, VESA realizuje ten proces certyfikacji na dwóch poziomach – DP40 UHBR i DP80 UHBR. Ten pierwszy musi zapewniać szybkość łącza na poziomie 10 Gb/s (UHBR10) i pełny tryb czteropasmowy, zapewniając maksymalną przepustowość rzędu 40 Gb/s. Znacznie bardziej imponujące są sprzęty spełniające standard DP80 UHBR, bo te muszą już zapewniać 20 Gb/s transferu (UHBR20), co przy czteropasmowym trybie przekłada się na maksymalną przepustowość rzędu 80 Gb/s.

Ostatnie zmiany w programie certyfikacji DisplayPort UHBR stanowią ważny krok naprzód we wprowadzaniu ekosystemu DisplayPort UHBR dla nowych produktów wideo, wyświetlaczy i przewodów obsługujących wyższe rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Certyfikacja urządzeń referencyjnych UHBR musi zostać poddana rygorystycznym testom, aby zapewnić, że spełniają one wymagania określone w specyfikacji […] – powiedział James Choate, kierownik programu zgodności w VESA.

O te certyfikaty w ostatnim czasie postarały się firmy AMD, MediaTek i Realtek, które przekazały w ręce VESA swoje referencyjne układy źródłowe i wyświetlacze UHBR. Te z powodzeniem spełniły wymagania testów określone w specyfikacji i teraz wspomniani producenci będą mogli reklamować swoje produkty stosownym logo VESA Certified DisplayPort. Gdyby tego było mało, kolejne certyfikowane produkty będą porównywane do sprzętów wspomnianego trio, które stały się sprzętami referencyjnymi.