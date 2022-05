Wydajność Core i7-12800HX. To pierwszy benchmark procesora Alder Lake-HX

Ledwie przed kilkudziesięcioma godzinami miała miejsce oficjalna premiera Intel Alder Lake HX. Nie musieliśmy więc czekać długo na to, aby do sieci wpadł pierwszy benchmark procesora Alder Lake-HX, zdradzający wydajność Core i7-12800HX.

Pierwszy benchmark procesora Alder Lake-HX zdradza wydajność Core i7-12800HX

Procesor Intel Core i7-12800HX piastuje dokładnie „środkową” pozycję w całej rodzinie Alder Lake-HX. Oferuje przy tym najbardziej okazałą konfigurację rdzeni (8+8), przekładającą się na 24 wątki, ale względem flagowych Core i9 różni się zarówno pamięcią L3 (30 vs 25 MB), jak i taktowaniem rdzeni. Tyczy się to poziomu maksymalnej częstotliwości rdzeni P (5 vs 4,8 GHz) oraz tej bazowej (2,3 vs 2 GHz).

Czytaj też: Najważniejszy producent półprzewodników ostrzega o podwyżkach w 2023. Sprzęt będzie jeszcze droższy

Jako przykład procesora z linii Alder Lake-HX, Core i7-12800HX wyróżnia się również na poletku możliwości konfiguracji. Podczas gdy ten procesor zapewnia 16 PCIe 5.0 dla procesora graficznego i dodatkowe 4 dla dysku SSD, związany z nim chipset dorzuca do mieszanki dodatkowe 16 linii PCIe 4.0 i 12 linii PCIe 3.0. Jak z kolei sprawa ma się po stronie wydajności?

Czytaj też: Pierwszy na świecie uniwersalny procesor. Tachyum Prodigy łączy funkcje CPU, GPU i TPU zaskakując wydajnością

Odpowiedź na to zapewnia wpis na chińskich forach Zhihu, w którym porównuje się dwa modele Lenovo Y9000P z RTX 3070 TI o TGP 125-150 watów i pamięcią DDR5-4800. Jeden z laptopów sięgnął po Core i7-12700H, a drugi po omawiany Core i7-12800HX. Największa różnica między nimi? Dwa rdzenie Performance, ale nie można też zapomnieć o kluczowych poziomach mocy (PL1 i PL2), które wynoszą odpowiednio 115 i 135 oraz 125 i 175 watów.

Powyżej możecie podejrzeć szczegóły na wykresach, z których wynika, że te dwa procesory oferują dokładnie ten sam poziom wydajności w przypadku pojedynczego rdzenia. Jeśli idzie o wydajność wielowątkową sprawa ma się znacznie lepiej i 15% różnica na rzecz nowszego Core to potwierdza.

Czytaj też: Tak wygląda matryca procesora Meteor Lake, czyli Intel Core 14. generacji

Sama wydajność w grach (mimo różnicy aż 4 dodatkowych wątków rdzeni P) nieco jednak rozczarowuje, bo łącznie wydajniejszy procesor zapewnia o średnio 2,56% więcej FPS.