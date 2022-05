Tak wygląda matryca procesora Meteor Lake, czyli Intel Core 14. generacji

Można powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się już do zaproponowanej przez Intela heterogenicznej struktury procesora w myśl rdzeni fizycznych za sprawą Core 12. generacji. Od ich premiery minęło już ponad pół roku, więc jesteśmy właśnie bliżej debiutu Core 13. generacji niż dalej, ale dziś mamy dla Was coś jeszcze odleglejszego, bo to, jak wygląda matryca procesora Meteor Lake, czyli Core 14. generacji.

Matryca procesora Meteor Lake w najbardziej okrojonej wersji

Procesory Meteor Lake wprowadzą do oferty Intela jeszcze więcej innowacji niż rodzina Alder Lake. Nie bez powodu więc firma ciągle informuje nas, że z ich projektem i produkcją wszystko idzie zgodnie z planem. Zwyczajnie uspokaja nas i poprawia swój wizerunek po ogromnej wtopie z ciągle przedłużającym się wprowadzeniem procesu 10-nm (teraz Intel 7) na rynek.

Od dawna wiemy, że procesory Meteor Lake 14. generacji porzucą monolityczne rdzenie na rzecz podejścia MCM (wielokrzemowych układów). To oznacza, że znajdą się w nich 3 główne kafelki/matryce krzemowe w postaci: układu odpowiadającego za operacje wyjścia i wejścia, matrycy SoC oraz tej obliczeniowej. Ostatnia będzie składać się z CPU podzielonego na dwa rodzaje rdzeni oraz innowacyjnego zintegrowanego procesora graficznego z nawet 192 EU, a nie 96, jak obecne.

Przez swoją wielomatrycowość, procesory Meteor Lake mają powstawać z użyciem technologii Intel Foveros i 7nm procesu technologicznego Enhanced SuperFin(Intel 4). Ich architektura rdzeni ma być z kolei hybrydą Redwood Cove i Next Mont przy zachowaniu podejścia niemonolitycznej struktury i podziału na dwa rodzaje rdzeni (Performance oraz Efficient).

Powyżej możecie obejrzeć po raz pierwszy w historii, jak wygląda matryca procesora Meteor Lake. Nie jest to jednak ta, która interesuje nas najbardziej (z myślą o stacjonarnych sprzętach), a wariant dla energooszczędnych urządzeń z 2 rdzeniami Performance i 8 Efficient. Udostępnił je francuski serwis Le Comptoir du Hardware, zapewniając również opis poszczególnych sektorów w myśl ich funkcji.