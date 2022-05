Premiera Intel Alder Lake HX. Tylu rdzeni w laptopach jeszcze nie było

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami, Intel wreszcie odmienił rynek laptopów, zapewniając im procesory, o których przed kilkoma laty mogliśmy tylko pomarzyć. Premiera Intel Alder Lake HX wyznacza nowe standardy na rynku mobilnym, jako że to praktycznie przeniesienie obecnie najpotężniejszych procesorów konsumenckich (Alder Lake-S) na poletko najwydajniejszych modeli notebooków.

Nowe procesory Intel Alder Lake HX zapewniają zupełnie nowy poziom wydajności w mobilnym sprzęcie, gwarantując jeszcze więcej rdzeni

Cała rodzina Intel Alder Lake HX składa się z łącznie siedmiu procesorów Core, różniących się zarówno zestawem rdzeni, osiąganego taktowania, możliwości podkręcania i ewentualnej kompatybilności z platformami vPro poprzez obsługę funkcji ECC, czyli korekcji błędów pamięci. Poza tym pozostają takie same w myśl matrycy krzemowej (H0, a nie okrojonej, jak rodzina Core -H) oraz poziomów Processor Base Power (55 watów) i Max Turbo Power (157 watów).

Zdecydowanie nie są to procesory, które wybiera się z myślą o możliwie najdłuższej pracy na jednym ładowaniu. Dodatkowo są one jednoznacznie (wskazuje na to iGPU ograniczone do ledwie 32, a nawet 16 EU) wskazane do łącznia z dedykowanymi mobilnymi modelami kart graficznych w laptopach z najwyższej półki (zarówno gamingowych, jak i tych z myślą o pracy).

Najpotężniejszym układem w całej rodzinie jest (bez zaskoczenia) Intel Core i9-12950HX i Core i9-12900HX. Te względem Core i-12900H różnią się przede wszystkim zapewnianiem dwóch dodatkowych rdzeni Performance, więc również czterech wątków. Dodatkowo mają o 4 MB więcej pamięci L3 (30 vs 26 MB), a ich taktowanie jest w rzeczywistości niższe (szczegóły powyżej) z pominięciem poziomu Max Turbo Frequency na poziomie 5 GHz.

Każdy z procesorów Intel Core HX 12. generacji wspiera do 128 GB pamięci DDR4-3200 lub DDR5-5200 (również warianty LPDDRX) w łącznie czterech modułach, nawet cztery dyski SSD M.2 PCIe 4.0×4 czy interfejs PCIe 5.0 z myślą o kartach graficznych nowej generacji.