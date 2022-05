Ciągłe spadki cen kart graficznych cieszą… tyle że to ciągle 1,5-letnie sprzęty

Nowy raport 3DCenter jasno wskazuje, że spadki cen kart graficznych ciągle trwają i patrząc na trwający ubiegłe kilkanaście miesięcy cyrk, wydają się świetne, ale z drugiej strony na horyzoncie widać już premierę modeli nowej generacji. To finalnie stawia kupujących w dziwacznej sytuacji.

Spadki cen kart graficznych zwalniają i choć spadły już do satysfakcjonujących poziomów, to wizja premiery modeli nowej generacji zapewne nieco studzi zapał kupujących

Już przy premierze nowych kart GeForce RTX 3000 oraz Radeon RX 6000 narzekaliśmy na ich wysokie ceny. Co jak co, ale mainstreamowy RTX 3060 o MSRP podbitym o 100$ względem GTX 1060 spowodował, że to RTX 3050 stał się „kartą dla wszystkich”, ale z racji jego późnej premiery i wad, ciężko było i nadal jest nie rozważać sięgnięcia po RTX 3060 (czy wcześniej RTX 2060).

Chcę przez to powiedzieć, że karty graficzne, od dwóch generacji w tył, drożeją już u samych podstaw. Znajdą się zapewne obrońcy tego stanu rzeczy, twierdząc, że jest to spowodowane na tyle wysoką wydajnością nowych GPU, że obecnie kupno porządnej karty graficznej pozwoli nam cieszyć się sprzętem i najnowszymi grami przez dłuższy czas, co wbrew pozorom ma sporo sensu. Zwłaszcza na tle ciągle utrzymywanej rozdzielczości Full HD w formie standardu.

Tak czy inaczej, obecnie stan rynku kart graficznych wskazuje jasno, że czasy znacznych spadków powoli się kończą, bo trend spadkowy cen w sklepach w Niemczech i Austrii zaczął spowalniać. Statystyki zebrane przez firmę 3DCenter z 8 marca jasno wskazują, że karty NVIDIA są droższe o średnio 114%, a te od AMD o 107%, co oznacza spadek w ciągu trzech tygodni z kolejno 119 i 112%.

Najmniej opłacalne karty (średnio) w kwestii stosunku cen do MSRP, to obecnie zarówno RTX 3060 Ti (31% podbitka MSRP), jak i Radeony RX 6800XT (27% podbitka MSRP). Najbardziej opłacalny jest z kolei Radeon RX 6900 XT oraz mały potworek w postaci Radeona RX 6500 XT. Jak z kolei sprawa ma się w Polsce? Patrząc po ofertach jednego z najpopularniejszych sklepów, nie jest aż tak źle, bo oceniając po najniższych cenach, średnio musimy płacić w przybliżeniu o 0-10% więcej względem statystyk 3DCenter.