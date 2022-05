Zwiększanie produkcji półprzewodników bez wyścigu po dotację. Co to oznacza?

Od wielu miesięcy ciągle mówi się o tym, jak nie dopuścić już nigdy do tego, z czym obecnie mierzy się świat technologii po tym, jak uzależnił się w znacznym stopniu od Chin oraz ich fabryk półprzewodników. Firmy i rządy USA oraz Europy mają już na to plan, który skrupulatnie będą realizować, unikając szkolnych problemów, w których zwiększanie produkcji półprzewodników na terenie innych kontynentów nie spisze się pierwotnie tak, jak powinno.

Pandemia pokazała światu, że nie można polegać wyłącznie na Chinach, Korei Południowej i Tajwanie. Zwiększanie produkcji półprzewodników lokalnie trzeba przeprowadzić umiejętnie

Producenci ciągle inwestują w rozbudowę możliwości produkcyjnych w Chinach, Tajwanie i Korei Południowej, ale interesują ich również sposoby tworzenia bardziej odpornego łańcucha dostaw. Osiągnąć to chcą poprzez zakładanie fabryk w innych częściach globu – w Japonii, Unii Europejskiej czy USA.

Dla przypomnienia, administracja Bidena obiecała przed rokiem zwiększyć krajowe zdolności produkcyjne półprzewodników, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym. Pandemia udowodniła też całej Unii Europejskiej, że pomimo zrzeszania tak wielu państw, jesteśmy daleko za światem w podstawowej kwestii technologii – produkcji układów półprzewodnikowych.

Na całe szczęście w lutym poznaliśmy szczegóły tego, jak europejski akt w sprawie chipów, którego częścią jest inicjatywa Chipy dla Europy, ma sprawić, że Europa stanie się z czasem niezależna względem innych państw. Dziś z kolei mamy nieco inne informacje co do tych wysiłków, które sugerują, że obawa związana ze zbyt niskim zdywersyfikowaniem lokacji nowych fabryk powinna pójść w zapomnienie.

Nowe inwestycje w produkcję półprzewodników bez wyścigu po zachęty

Wedle raportu serwisu Reuters, władze Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych planują wprowadzenie środków, które będą promować bezpieczeństwo dostaw. To informacje „przedpremierowe”, bo oficjalnie poznamy szczegóły dopiero w poniedziałek. Według nich możemy być pewni, że w tym wysiłku do uzależnienia USA i UE od produkcji półprzewodników w innych państwach będzie się unikać wyścigu po dotacje.

Oznacza to, że nie doczekamy się sytuacji, w której kraje będą oferować dotacje, zachęty podatkowe i inne rozwiązania, aby przyciągnąć firmy na swoje tereny. Budzi to bowiem ryzyko ponownego scentralizowania produkcji na terenach konkretnych (najbogatszych państw), co przeczyłoby obecnemu dążeniu do dywersyfikacji. Czyżby więc szanse na fabrykę półprzewodników dostała też Polska? Miejmy nadzieję.