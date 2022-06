6-GHz procesory Intela? Firma zdradziła wyjątkową funkcję Efficient Thermal Velocity Boost

Wygląda na to, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami Core 13. generacji „Raptor Lake” nie będą wcale takim odświeżeniem, do którego przyzwyczaił nas Intel. Więcej na ten temat przeczytacie w rozwijanym przez nas kompendium wiedzy na temat tych procesorów. Właśnie dowiedzieliśmy się, że firma szykuje wyjątkową funkcję Efficient Thermal Velocity Boost, która potencjalnie może zapewnić światu już 6-GHz procesory.

Ulepszona technologia TVB ma sprawić, że 6-GHz procesory Intela staną się rzeczywistością

Intel Core 13. generacji zadebiutują na przełomie 3 i 4 kwartału bieżącego roku i oprócz zwiększenia liczby rdzeni Efficient z maksymalnie 8 do 16, wprowadzą szereg ulepszeń pod kątem zarządzania energią. Przykładem tego jest zupełnie nowy system dostarczania energii Digital Linear Voltage Regulator (DLVR), ale to nie on przykuł naszą uwagę.

Nowa aktualizacja (7.8.0) oprogramowania Extreme Tuning Utility wprowadziła obsługę „Efficient TVB”, czyli rozwinięcie funkcji Thermal Velocity Boost, która zadebiutowała wraz z serią Comet Lake ponad dwa lata temu. Z całą pewnością skorzystają z niej procesory Core 13. generacji, bo tak się składa, że to tak zwana „ulepszona funkcja podkręcania”, która wedle plotek znacząco zwiększy taktowanie rdzeni Raptor Lake.

Ba, jeden ze znanych informatorów, który śmiało rzuca na lewo i prawo informacjami o nadchodzących sprzętach, wspomniał, że E-TVB umożliwi osiąganie nawet 6 GHz taktowania w przypadku konkretnego procesora 13. generacji. Sugeruje to nie tyle flagowca, ile specjalną jego wersję, która zostanie przeznaczona do zawalczenia z najwydajniejszymi Ryzenami 7000 z pamięcią 3D V-Cache. Przykładowo, dostępny obecnie Core i9-12900KS korzysta z TVB i dzięki temu automatycznie podbija zegary 1-2 rdzeni do 5,5 GHz.