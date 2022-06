Nowa karta graficzna Intela ujrzała światło dzienne. Czym jest Arc A40 Pro?

Pierwsze karty graficzne Intela, które zdziałać coś na rynku, mają stać się szerzej dostępne już w tym roku. Tyczy się to zarówno modeli mobilnych, jak i desktopowych. Patrząc na sposób wprowadzania tych kart na rynek, Intel ewidentnie dopiero uczy się tego, jak realizować premiery swoich produktów tego typu, ale zapewne z Arc A40 Pro firmie wszystko pójdzie gładko, bo będzie to jeden z modeli przeznaczony do sektora profesjonalnego.

Pierwszy wyciek na temat karty graficznej Intel Arc A40 Pro

Na sam początek podkreślę, że Intel Arc A40 Pro nie jest pierwszą kartą tego typu, która pojawiła się w sieci. Podobne modele widywaliśmy już wcześniej, ale wszystkie w wersji mobilnej (mowa o Arc Pro A30M oraz wersji 370M Pro). Najnowsze odkrycie jest więc jednocześnie tym pierwszym, w którym to występuje profesjonalny wariant desktopowy.

Czytaj też: Praktyczne wideo pozwala obejrzeć Nothing Phone (1) z każdej strony

Ten ujrzał światło dzienne za sprawą certyfikatu widocznego na stronie południowokoreańskiej Narodowej Agencji Badań Radiowych (RRA). Model ten nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany przez Intela, ale pewne jest, że prędzej czy później doczeka się premiery. Zapowiedzi musi zresztą doczekać się cała rodzina tych profesjonalnych wariantów kart z procesorami graficznymi na bazie architektury Alchemist.

Czytaj też: Samsung Galaxy A53 – dynamiczny i szalony

Intel A40 Pro wydaje się jednocześnie wariantem podstawowym z myślą o stacjonarnych stacjach roboczych. Wiemy to z porównania mobilnej wersji (A40M), wedle którego będzie on konkurował z akceleratorem RTX A1000 firmy NVIDIA, czyli jednym z najwolniejszych modeli dla stacji roboczych od konkurenta Intela.

Czytaj też: Motorola RAZR 3 dostanie baterię, która może rozczarować wiele osób

Specyfikacja pozostaje jednocześnie nieznana, ale wedle już oficjalnych informacji, procesory graficzne Arc dla stacji roboczych mają zostać wprowadzone na rynek w trzecim kwartale. Dotychczasowe działania Intela sugerują, że finalnie premiera A40 Pro powinna nastąpić pod koniec września.