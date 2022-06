Seria ASUS ROG Phone 6 może przynieść pierwszy na świecie smartfon ze Snapdragonem 8+ Gen 1

Co roku to samo – który producent jako pierwszy wypuści smartfon napędzany nowym układem od firmy Qualcomm? Nie inaczej jest w przypadku debiutującego niedawno Snapdragona 8+ Gen 1. Przecieki wskazują, że lipiec szykuje nam się pod tym względem naprawdę gorący. Który smartfon będzie pierwszy? Możliwe, że model z serii ASUS ROG Phone 6.

Lipiec będzie przepełniony ekscytującymi premierami smartfonów, choć oczywiście, jeśli chodzi o modele ze Snapdragonem 8+ Gen 1, będzie to dopiero początek. Wiemy, że większość topowych producentów telefonów szykuje swoje urządzenia i zapewne każdy z nich chce, by to jego model był tym pierwszym.

ASUS ROG Phone 6 sięgnie po układ Snapdragon 8+ Gen 1, jednak czy będzie pierwszy na rynku?

Już jakiś czas temu ogłoszono, że seria ASUS ROG Phone 6 zadebiutuje 5 lipca. Na razie więc nic nie wskazuje na to, by jakakolwiek inna firma szykowała wcześniejszą premierę swojego smartfona z nowym układem od Qualcomm. Obecność tego chipsetu na pokładzie zapowiedziano już oficjalnie, choć nadal nie wiadomo, czy pojawi się w obu nadchodzących smartfonach, czy tylko w wariancie Pro.

Dziś TENAA wyjawiła nam więcej szczegółów na temat modelu z nowym Snapdragonem. Ten ma dostać 6,78-calowy panel AMOLED z obsługą częstotliwości odświeżania na poziomie 165 Hz. Rozdzielczość nie została niestety podana. Jak to zwykle bywa w gamingowych smartfonach – kwestia aparatów traktowana jest po macoszemu. Dlatego na pokładzie ROG Phone 6 znajdzie się 12-megapikselowy aparat do selfie, 64-megapikselowy aparat główny i jakieś, bliżej nieokreślone, czujniki dodatkowe. Nie zabraknie skanera linii papilarnych wbudowanego w ekran.

Snapdragon 8+ Gen 1 ma być wspierany przez 18 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Spodziewamy się też pojawianie innych wariantów pamięci. Dwukomorowa bateria ma mieć całkowitą pojemność 6000 mAh i ma obsługiwać szybkie ładowanie 65 W, co potwierdza certyfikat 3C.