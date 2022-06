W wizji LEST każdy wieżowiec może być akumulatorem. Wszystko dzięki grawitacji

W dużych aglomeracjach liczba wieżowców w centrum sięga kilkudziesięciu, a ich wysokość można wykorzystać nie tylko w roli dodatkowego miejsca dla biur i mieszkań. Jak przekonują nas naukowcy z International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) z Australii, każdy wieżowiec może być akumulatorem, jeśli zostanie wykonany zgodnie z pomysłem LEST (Lift Energy Storage System).

Projekt LEST to pomysł na wykorzystanie wieżowców w roli akumulatorów grawitacyjnych

Koncepcja „akumulatorów grawitacyjnych” nie jest nowa. Od lat słyszymy regularnie o pomysłach tego typu na magazyny energii, które mają wykorzystywać nadmiar produkowanego prądu np. z elektrowni wiatrowych lub słonecznych do wznoszenia wielkich betonowych bloków, a następnie spuszczać je z wysokości i wykorzystywać ich energię kinetyczną do odzyskiwania wykorzystanej wcześniej energii elektrycznej. Zwykle takie pomysły wykorzystywały np. żurawie postawione obok elektrowni, ale rzeczywiście lepszym wyjściem wydaje się wykorzystanie do tego wieżowców.

Nie bez powodu, bo LEST wykorzystywałby obecne już w wieżowcach systemy wind, które zwykle są już wyposażone w układy hamowania rekuperacyjnego, przez co można je traktować jako fabrycznie zainstalowane generatory energii. System LEST wykorzystywałby również specjalnie przeznaczone dla niego systemy, które miałyby wykorzystywać wolne przestrzenie w całym budynku, co dodatkowo obniżałoby koszt jego implementacji.

W praktyce system wciągarek wykorzystywałby naddatki energii na wyciąganie bloków np. z poziomu parkingu (albo jeszcze niższego), a te bloki byłyby magazynowane na odpowiednich (możliwie najwyższych piętrach). Algorytmy określałyby, kiedy najlepiej podnieść ciężary i kiedy wykorzystać zgromadzoną energię, a choć ich skuteczność i zaawansowanie byłyby dalekie od tradycyjnych akumulatorów, to ogólna cena wydaje się rekordowo niska.

Według szacunków, koszt magazynowania energii w LEST ma wynosić od 21 do 128 dolarów za każdą kWh, co w dużej mierze zależy od wysokości budynku. To oczywiście ciągle dużo, jak za energię, ale mowa tutaj o tej zmagazynowanej, która wedle obliczeń Narodowego Laboratorium Energii Odnawialnej w przypadku czterogodzinnej instalacji systemów bateryjnych w 2020 roku kosztowałaby 345$ za każdą kWh. Przewidywania sugerują, że do końca 2040 roku ten koszt spadnie do 100$/kWh.