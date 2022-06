Test Asus Radeon RX 6750 XT ROG Strix OC

Asus Radeon RX 6750 XT ROG Strix OC to najnowsza karta, która ma oferować bardzo dobrą wydajność w szczególności w rozdzielczości 2560 x 1440. Jak wypada ona na tle konkurencji?

Jak wygląda i co oferuje Asus Radeon RX 6750 XT ROG Strix OC?

Karta jak każdy model ROG Strix wygląda naprawdę znakomicie. Boczne podświetlenie świetnie prezentuje się w obudowie z oknem, a całość jest też znakomicie wykonana. Bez wątpienia mamy więc do czynienia ze świetnym modelem RX 6750 XT.

Asus Radeon RX 6750 XT ROG Strix OC ma wymiary 322 x 141 x 56,5 mm – przyda się więc całkiem spora obudowa. Karta zajmuje też 2,9 slota PCI. Z tyłu znajdziecie złącza FanConnect II, do których możecie podłączyć wentylatory. Grafika zasilana jest z dwóch złączy 8-pin, a sugerowany zasilacz to 750 W. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech oferujące półpasywny tryb pracy. Środkowy ma wiecej łopatek oraz obraca się w przeciwną stronę od bocznych. Dostępne wyjścia obrazu to 1x HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a.

Asus nie zapomniał o zastosowaniu podwójnego BIOS. Przełącznik znajduje się z boku i do wyboru mamy P Mode oraz Q Mode. Taktowanie na obu BIOSach jest takie samo i boost wynosi 2623 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 średnie taktowanie wynosiło 2705 MHz.

Sterowniki:

GTX 1650, GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 497.27

RTX 3080 12 GB: Nvidia Game Ready 511.23

RTX 3050: Nvidia Game Ready 511.32

RTX 3090 Ti: Nvidia Game Ready 512.16

Radeon RX 6500 XT: Adrenalin 22.2.3

Radeon RX 6750 XT: Adrenalin 22.5.2

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Informacje o testach znajdziecie w tym artykule. Na wykresach zabrakło gry Red Dead Redemption 2, która odmawiała uruchomienia się przy testowanej karcie.

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej z rozdzielczości wyniki są oczywiście bardzo dobre i możecie liczyć na w pełni płynną rozgrywkę przy maksymalnych detalach.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości wyniki Asus Radeon RX 6750 XT ROG Strix OC ponownie pozwalają na płynną rozgrywkę, choć potrafią być bliskie 60 fps. W Metrze, które bazuje na ray tracingu, wyniki są niestety poniżej 60 fps i tutaj konieczne będzie obniżenie detali.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej z rozdzielczości karta już sobie zbytnio nie radzi – wyniki są poniżej 60 fps dla większości z gier. Tutaj konieczne będzie obniżenie detali, aby cieszyć się z płynnej rozgrywki.

Temperatury

Temperatury są naprawdę niskie na obu BIOSach. Widać, że chłodzenie bardzo dobrze daje sobie radę.

Głośność

W spoczynku jest idealna cisza – wentylatory nie kręcą się. Pod obciążeniem przy BIOSie Q jest również cicho, przy P jest trochę głośniej i karta może być słyszalna, ale nie są to złe wyniki i raczej nadal nie powinna Wam zbytnio przeszkadzać.

Pobór mocy

Pobór mocy również nie należy do wybitnie wysokich i spokojnie dobrej jakości zasilacz nawet trochę słabszy niż sugerowany powinien wystarczyć.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem poprzez program oprogramowanie AMD. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie też średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność czy pobór mocy. Testy kart z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić do 2950 na rdzeniu i do 2312 na pamięciach, czyli maksymalnych wartości dopuszczalnych przez program.

Średnia wydajność

We wszystkich rozdzielczościach karta plasuje się srednio pomiędzy RTX 3060 Ti a RTX 3070. Są to dobre wyniki, ale liczyłem tutaj na wydajność trochę większą, bliższą lub równą RTX 3070. Warto też zauważyć, że w 4K grafika znacznie zbliża się wydajnością do RTX 3060 Ti, więc wraz ze wzrostem rozdzielczości jej wydajność w porównaniu do konkurencji spada.

Test Asus Radeon RX 6750 XT ROG Strix OC – podsumowanie

Asus Radeon RX 6750 XT ROG Strix OC najtaniej znalazłem za ok. 3400 zł, czyli na poziomie najtańszych RTX 3070. Cena powinna więc jeszcze spaść i zbliżyć się do RTX 3060 Ti, aby rzeczywiście ten zakup miał sens. Tutaj wydajność mówi sama za siebie i jeśli macie do wyboru RX 6750 XT a RTX 3070 to wybór jest prosty. Natomiast jeśli cena spadnie poniżej RTX 3070 to rzeczywiście warto będzie się zainteresować RX 6750 XT.

Testowany model świetnie wygląda i jest znakomicie wykonany. Widać od razu, że jest to topowy model karty i zdecydowanie jeden z najciekawszych na rynku. Ma on fabryczne OC, a także możecie go sporo podkręcić. Niestety wtedy znacznie zwiększy się głośność i to już może przeszkadzać podczas pracy. Grafika ma podwójny BIOS i możecie wybrać czy chcecie niższe temperatury (choć przy Q Mode i tak są niskie) czy mniejszą głośność (choć przy P Mode i tak raczej nie powinna Wam ona przeszkadzać). Wyniki pod tym względem są więc bardzo dobre.

Asus Radeon RX 6750 XT ROG Strix OC jest więc bardzo dobrym przedstawicielem nowej serii od AMD i jeśli zdecydujecie się na RX 6750 XT to z pewnością z tego modelu będzie bardzo zadowoleni. Mam też nadzieję, że cena wkrótce spadnie i zakup karty będzie naprawdę opłacalny.