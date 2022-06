Test chłodzenia Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion

Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion to AiO 360 z naprawdę fajnym podświetleniem. Jak wypada ono pod względem wydajności na tle konkurencji?

Co otrzymujemy wraz z Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion?

W zestawie jest instrukcja, pełny montaż, tubka pasty Mastergel Pro, kabel 3x 4-pin -> 1x 4-pin, kabel ARGB oraz kontroler ze złączami. Montaż niestety nie obejmuje LGA1700, ale odpowiedni zestaw możecie otrzymać od producenta. Kabel ARGB jest niezbędny – z wentylatorów i blokopompki wychodzą nietypowe złącza ARGB i musicie jego użyć.

Ciekawy jest również sam kontroler. Możecie do niego podłączyć do 3 złączy ARGB i poprzez USB 2.0 (wewnętrzne) podłączacie go do płyty głównej. Dzięki temu możecie sterować podświetleniem nawet jeśli Wasza płyta nie ma odpowiednich złączy. Kontroler mocowany jest na magnes więc bez problemów znajdziecie na niego miejsce.

Specyfikacja Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion

Chłodnica ma wymiary 394 x 119.6 x 27,2 mm i została wykonana z aluminium. Wychodzą z niej dwa węże o długości ok. 400 mm. Są one dosyć elastyczne, a połączenie z blokopompką ruchome. Bez problemów całość ładnie ułożycie w obudowie.

Blokopompka ma wymiary 81,4 x 76 x 57,8 mm. Ma ona naprawdę ciekawy efekt podświetlenia, który powinien Wam przypaść do gustu. Nie ma tutaj też żadnych ograniczeń odnośnie orientacji montażu. Z blokopompki wychodzą dwa kable, w tym 3-pin. Sama pompka pracuje z prędkością 2400 RPM, a jej głośność ma wynosić poniżej 10 dBA. MTTF wynosi 70 tysięcy godzin. Podstawa bloku jest w pełni miedziana.

Czytaj też: Test chłodzenia MSI MEG CoreLiquid S360

W zestawie mamy również trzy wentylatory MasterFan MF120 Halo. Ich maksymalna prędkość wynosi 1800 RPM, przepływ powietrza 47,2 CFM, ciśnienie 1,60 mmH2O, a głośność 30 dBA. Wentylatory również mają podświetlenie ARGB i wychodzą z nich po dwa kable: 4-pin PWM i nietypowy ARGB. Musicie więc użyć dołączonego kabla ARGB aby przejść na standardowe 3-pin ARGB. Śmigła są dobrze wykonane, mają między innymi antywibracyjne nakładki na bokach.

Wygląd i montaż Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion

Całość wygląda naprawdę świetnie. Wentylatory mają znakomity efekt podświetlenia, podobnie jak blokopompka. Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion w obudowie z oknem będzie naprawdę fantastycznie się prezentował.

Montaż jest naprawdę prosty. Pod płytę podkładamy backplate, do niego mocujemy śruby. Następnie nakładamy na to blokopomkę i dokręcamy śrubkami. Rozwiązanie jest najprostsze, jakie da się zrobić.

Zebrane najważniejsze parametry

Wymiary chłodnicy: 394 x 119.6 x 27,2 mm

Długość węży: ok. 400 mm

Dołączone wentylatory: 3x MasterFan MF120 Halo

Maksymalna prędkość wentylatorów: 1800 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 47,2 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,60 mmH2O

Maksymalna głośność: 30 dBA

Wymiary blokopompki: 81,4 x 76 x 57,8 mm

Maksymalna prędkość pompki: 2400 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Gwarancja: 3 lata

Cena: ok. 629 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy

AiO jest niestety na wszystkich obrotach najsłabsze spośród testowanych. Chłodzenie spokojnie poradziło sobie nawet po OC, ale bez problemów znajdziecie wydajniejsze konstrukcje. To właśnie ta kwestia jest największą wadą testowanej konstrukcji.

Na maksymalnych obrotach jest dosyć głośno, ale nie jest tak źle jak potrafi być w przypadku konkurencji. Na 1200 RPM jest już całkiem nieźle, a na 800 RPM chłodzenia nie usłyszycie.

Warto też zwrócić uwagę na wyniki w stosunku do modelu ML360R RGB. Oba AiO są dostępne w podobnych cenach. ML360 Illusion jest trochę cichszy, ale też wypada słabiej w testach więc jeśli zdecydujecie się na chłodzenie Cooler Master to musicie zdecydować, który model wybrać.

Czytaj też: Test chłodzenia SilentiumPC Navis F240 ARGB

Test Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion – podsumowanie

Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion to dobrze wykonane AiO, które ma bardzo prosty montaż. W zestawie jest też kontroler, który pozwoli Wam na sterowanie podświetleniem nawet jeśli nie macie złącza ARGB na płycie. Całość jest też dobrze wykonana i tutaj ciężko jest mieć jakieś uwagi.

Testowane AiO wygląda też świetnie i to jest jego największa zaleta. W obudowie z oknem zdecydowanie będzie się wyróżniało i znakomicie rozświetli wnętrze. Niestety sama wydajność należy do najniższej spośród testowanych modeli i to jest jego największa wada. Pod względem głośności jest dobrze i na niższych obrotach całość nie będzie Wam przeszkadzała. Na najwyższych jest dosyć głośno, ale konkurencja potrafi tutaj być jeszcze bardziej uciążliwa.

Chłodzenie kupicie za ok. 629 zł. Warto je rozważyć, jeśli zależy Wam na świetnym wyglądzie, prostym montażu i dobrym wykonaniu. Jeśli jednak wydajność jest dla Was priorytetem to lepiej zwrócić się ku konkurencyjnym, wydajniejszym rozwiązaniom.