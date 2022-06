Jak wyglądają dostawy PC w 2022 roku, w dobie wojny, inflacji i lockdownów. Nowy raport IDC odpowiada

Wbrew pozorom, pandemia z jednej strony ograniczała wiele rynków, ale z drugiej była motorem napędowym np. dla sektora szeroko pojętej technologii i to nawet mimo paskudnych braków półprzewodnikowych układów. Wzmożony popyt na podzespoły komputerowe, konsole oraz same komputery i laptopy, który wykręcił niesamowite wyniki finansowe wielu firmom, nie mógł jednak trwać wiecznie. To przynajmniej sugeruje raport IDC, analizujący dostawy PC w 2022 roku, w dobie wojny, inflacji i lockdownów.

Jak będą prezentować się dostawy PC w drugiej połowie 2022 roku i najbliższych latach? Poznaliśmy najnowszą analizę

IDC to firma analityczna, która w najnowszym raporcie podała, że spodziewa się znacznego spadku sprzedaży komputerów osobistych w tym roku. Według jej wyliczeń, spadek ma sięgnąć do 8,2% i nie ominie też mobilnych rozwiązań, bo tabletów, których popularność zmaleje o 6,2% na ogólnoświatowym rynku. Powody ku temu są przede wszystkim trzy – kolejne lockdowny (zwłaszcza w Chinach), trwająca wojna w Ukrainie oraz inflacja trawiąca nasze portfele.

Braki w zaopatrzeniu nękają branżę już od jakiegoś czasu, a ostatnie blokady w niektórych częściach Chin jeszcze zaostrzają problem, ponieważ fabryki zmagają się z otrzymywaniem nowych komponentów od dostawców wyższego szczebla, a jednocześnie napotykają problemy na niższych szczeblach, jeśli chodzi o wysyłkę gotowych produktów. Chociaż oczekuje się, że ograniczenia wkrótce ustąpią, nastroje wśród pracowników w łańcuchu dostaw pozostają minorowe, a zaległości w dostawach będą się utrzymywać przez resztę roku – powiedział Jitesh Ubrani, kierownik badań w dziale Mobility and Consumer Device Trackers firmy IDC.

Co jednak najważniejsze, nawet ten 8,2-procentowy spadek sprzedaży komputerów klasy PC po pandemicznej hossie nie przywróci sprzedaży sprzed trzech lat. W rzeczywistości liczba sprzedawanych sprzętów nadal będzie wyższa niż przed pandemią, a od 2023 roku trend odwróci się i ze spadkowego stanie się wzrostowym, choć w ujęciu rocznym (2021-2026) nadal będzie spadać o około -0,6%.

Przekładając to na twarde liczby, raport IDC wskazuje, że w tym roku zostanie dostarczonych 321,2 miliona komputerów PC, a w 2026 roku spodziewane jest dostarczenie 339 milionów komputerów PC.