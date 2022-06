Powstanie iście europejski helikopter nowej generacji. Zapracuje na niego sześć państw NATO w ramach NGRC

W ramach projektu Next-Generation Rotorcraft Capability aż sześć europejskich państw łączy siły i przeznacza prawie 28 milionów euro, aby stworzyć europejski helikopter nowej generacji. Co już wiemy na ten temat i dlaczego sam projekt ponownie wyjrzał na światło dzienne? O tym poniżej.

USA ma swoje helikoptery nowej generacji, więc kraje NATO nie mogą być gorsze. Zwłaszcza że żywotność ich obecnych maszyn zmierza ku końcowi

Na niedawnym spotkaniu ministrów obrony Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Francji, Grecji oraz Holandii podpisano porozumienie o wspólnej pracy nad koncepcją śmigłowca nowej generacji. Tym pracom będzie przyglądać się Kanada w roli obserwatora, który w razie zainteresowania będzie mógł włączyć się w projekt. Jak to mówi przysłowie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść i co ciekawe, najwyraźniej ten sam problem może istnieć w przypadku rozwoju samego helikoptera.

Sama inicjatywa będzie wyzwaniem dla konstruktorów i firm, co stwierdził Cyril Heckel, menedżer ds. zakupów i rozwoju w NATO, mówiąc na konferencji, że praca w kilku różnych krajach stanowi wyzwanie. Przyznał jednocześnie, że w przypadku każdego przyszłego programu śmigłowcowego partnerzy przemysłowi będą musieli ciężko pracować, aby przezwyciężyć nieuniknione spory dotyczące podziału pracy. Nie jest to przypadek, bo te w przeszłości utrudniały realizację wielu wspólnych programów europejskich.

Sześć wspomnianych krajów będzie analizować możliwości zwiększenia zasięgu i prędkości śmigłowca średniego zasięgu, zdolność do działania w warunkach wojny elektronicznej oraz szereg innych atrybutów, które zostaną dopracowane w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat. Wszystko po to, aby stworzyć możliwie najlepszy sprzęt do misji transportowych, ewakuacyjnych, poszukiwawczych i stricte bojowych.

Tym jednak razem rozwój musi zakończyć się z sukcesem, bo owoc NGRC będzie służył wielu państwom biorącym udział w tym projekcie, jako że ma zastąpić do 2035 roku stosowane przez nie obecnie maszyny. Ze stawianych im wymagań wynika, że te nowe helikoptery muszą latać na ponad 1650 km bez tankowania, wytrzymywać docelowo 8 godzin po starcie i móc udźwignąć od 10 do 17 ton.