Jak brzmi galaktyka oddalona o 70 mln lat świetlnych? Właśnie tak

NGC 1300 to galaktyka spiralna oddalona o około 70 milionów lat świetlnych. Dzięki technice sonifikacji danych astronomicznych naukowcy byli w stanie przedstawić ją w formie dźwięku.

Rzeczona galaktyka znajduje się w Gwiazdozbiorze Erydanu. Jest jedną z galaktyk spiralnych z poprzeczką, czyli powszechnie spotykanego typu. Do tego samego grona zalicza się też Drogę Mleczną.

Czytaj też: Czarne dziury ukryte w galaktykach karłowatych

Mająca około 55 tysięcy lat świetlnych średnicy NGC 1300 jest znana astronomom od niemal 200 lat. Jej identyfikacji dokonał w 1835 roku John Herschel. Ze względu na obecność wspomnianej poprzeczki oraz spiralny kształt nietrudno o skojarzenia łączące NGC 1300 z naszą galaktyką. Droga Mleczna jest jednak zauważalnie większa, ponieważ jej średnica wyraźnie przekracza 100 tysięcy lat świetlnych.

NGC 1300 to galaktyka spiralna z poprzeczką

Na potrzeby powstania powyższego materiału naukowcy wykorzystali sonifikację danych astronomicznych zebranych w toku obserwacji tej galaktyki. Dzięki nim astronomowie byli w stanie przypisać poszczególne obrazy konkretnym dźwiękom. W ten sposób głośniejsze zostały dopasowane do jaśniejszego światła. Warto zauważyć, że radar użyty do dźwiękowego przedstawienia NGC 1300 przesuwa się po całej galaktyce w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Czytaj też: Takie obiekty się w zasadzie nie zdarzają. Odkryto go w naszej galaktyce

NGC 1300 została przed laty uwieczniona przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Ten astronomiczny weteran umożliwia obserwowanie wszechświata od lat, choć jego misja wydaje się powoli dobiegać końca. Do gry wchodzą jednak nowi gracze, między innymi w postaci Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.