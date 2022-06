Takie obiekty się w zasadzie nie zdarzają. Odkryto go w naszej galaktyce

MAXI J1816-195 to oddalony o nie więcej niż 30 000 lat świetlnych od Ziemi obiekt. Dotychczasowe ustalenia sugerują, że to jeden z tzw. akrecyjnych pulsarów milisekundowych. Do tej pory odkryto zaledwie 18 takowych.

Światło rentgenowskie pochodzące od tego obiektu zostało wykryte 7 czerwca dzięki instrumentowi znanemu jako MAXI (Monitor of All-sky X-ray Image), który jest zamontowany na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Identyfikacji sygnału dokonał Hitoshi Negoro z Uniwersytetu Nihon. Wraz ze współpracownikami odkrył on nieskatalogowane wcześniej źródło promieniowania rentgenowskiego znajdujące się w płaszczyźnie naszej galaktyki.

Jest ono zlokalizowane pomiędzy gwiazdozbiorami Strzelca, Tarczy i Węża. Odkrycie jest tym cenniejsze, że przy tak małej liczbie znanych nauce akrecyjnych pulsarów milisekundowych nasza wiedza na ich temat jest bardzo ograniczona. Obiekty te są starymi gwiazdami neutronowymi i obracają się z tak dużą prędkością, że okres ich rotacji wynosi zazwyczaj od 1 do 10 milisekund.

Do akcji wkroczyli też inni astronomowie, którzy skorzystali z satelity Swift. Jamie Kennea z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii i jego współpracownicy namierzyli obiekt, aby potwierdzić jego detekcję za pomocą niezależnego instrumentu. Próbowali go też zlokalizować. Obserwacje oparte na promieniowaniu rentgenowskim zakończyły się sukcesem, lecz Swift nie był w stanie dostrzec niczego w świetle optycznym ani ultrafioletowym. Przynajmniej w obszarze wskazanym wcześniej dzięki MAXI.

MAXI J1816-195 to prawdopodobnie akrecyjny pulsar milisekundowy

MAXI J1816-195 został więc objęty dodatkowymi badaniami, tym razem z użyciem innego instrumentu zamontowanego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, znanego jako NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer). W tym przypadku udało się wykryć pulsacje promieniowania rentgenowskiego o częstotliwości 528,6 Hz. Sugeruje to, iż obiekt wiruje z prędkością 528,6 razy na sekundę. Poza tym naukowcy zwrócili uwagę na rentgenowski wybuch termojądrowy.

Kiedy gwiazda neutronowa pulsuje, z jej biegunów wystrzeliwane są wiązki promieniowania. Pulsar obraca się w tak błyskawicznym tempie, że pulsacje mają miejsce setki razy na sekundę. Kiedy gwiazda neutronowa znajduje się w układzie podwójnym z inną gwiazdą, a ich orbity są odpowiednio zbliżone, materia może być „podkradana” przez gwiazdę neutronową.

Materia zostaje wtedy skierowana wzdłuż linii pola magnetycznego gwiazdy neutronowej do jej biegunów, opada tam na powierzchnię i tworzy gorące plamy, które świecą jasno w promieniach rentgenowskich. Jeśli proces akrecji rozpędzi pulsara do stopnia, w którym obrót jest liczony w milisekundach, to mowa o akrecyjnym pulsarze milisekundowym widocznym w promieniowaniu rentgenowskim.