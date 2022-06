Google Chrome 103 na Androida już dostępny. Wśród nowości szybsze ładowanie stron i nie tylko

Minął miesiąc od wprowadzenia Chrome 102 do stabilnego kanału, więc najwyższa pora na kolejną wersję. Google Chrome 103 na Androida już jest dostępny, przynosząc kilka wartych uwagi ulepszeń.

Google ma naprawdę ekspresowy cykl wydawniczy, ale trzyma się go ściśle, dlatego zgodnie z harmonogramem wypuszczono już Chrome 103 na Androida

Najistotniejszą nowością jest tak zwany kod odpowiedzi HTTP 103 Early Hints. Dzięki temu przeglądarka jest w stanie wstępnie pobrać kod z serwera zanim jeszcze klikniemy lub dotniemy łącza. Dzięki takiemu działaniu wyprzedzającemu ładowanie strony zostanie przyspieszone. Nie jest to raczej przyspieszenie, które zauważymy na pierwszy rzut oka, bo mowa o milisekundach. Jednak systematyczne ulepszanie tej kwestii zawsze jest na plus.

Kolejne ulepszenie przynosi „Menedżer haseł”, który w Ustawieniach zastępuje „hasła”. Interfejs użytkownika jest podobny do tego, który można znaleźć w internecie pod adresem passwords.google.com i zawiera kartę inicjującą sprawdzanie hasła. Znajdziemy tam dokładną listę naszych haseł, a jeśli będziemy chcieli je odkryć, konieczne będzie uwierzytelnienie za pomocą odcisku palca. Dostaniemy też możliwość łatwego i szybkiego wyłączania lub włączania funkcji: Proponuj zapisywanie haseł, Automatyczne logowanie i Alerty haseł w Androidzie i Chrome. W zasadzie dużych różnic nie widać w porównaniu ze starą sekcją „Haseł”, po prostu ta nowa jest bardziej zgodna z wersją komputerową.

Pojawia się też opcja dostępu do lokalnych czcionek przechowywanych na urządzeniu dla aplikacji internetowych. Ma to pomóc w ich renderowaniu. Chrome 103 beta dostaje też wsparcie dla .avif dla Web Share API. Umożliwi to aplikacjom internetowym, takim jak Twitter, współpracę z plikami multimedialnymi .avif, które wcześniej nie były obsługiwane. Format pliku ma być bardziej oszczędny niż inne, takie jak .png lub .jpegs.

Chrome 103 przynosi także obsługę formatu kompresji „deflate-raw”, choć to akurat coś dla programistów, bo daje dostęp do raw deflate bez żadnych nagłówków/stopek. Funkcjonalność może być używana do odczytywania i zapisywania plików zip przez aplikacje internetowe.