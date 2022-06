Spójrzcie na GPU chińskiej karty graficznej Genfly Arise-GT10C0 na pierwszych zdjęciach

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie (via Bilibili) procesora graficznego chińskiej karty Genfly Arise-GT10C0. Patrzenie na nią przenosi nas o dobre kilkanaście lat w przeszłość, ale też budzi wątpliwości co do tego, jak trudno jest dziś o konkurencję na rynku GPU zdominowanym przez firmę AMD i NVIDIA, z którymi w tym roku zawalczy Intel.

GPU chińskiej karty graficznej Genfly Arise-GT10C0

Jak widać na zdjęciach poniżej, chińska karta graficzna Genfly Arise-GT10C0 jest bardzo, ale to bardzo prosta, co tyczy się zarówno zielonego laminatu, jak i systemu chłodzenia w formie małego radiatora i wentylatora. Jak widać po prawej stronie rdzenia, w odpowiednich miejscach przylutowano dwa z czterech możliwych kości pamięci o łącznej pojemności 2 GB. Zdjęcia zdradzają też obecność tylko dwóch wyjść wideo (VGA i HDMI).

Czytaj też: Nowy tablet T1 od OneNetbook to wyjątkowe 3w1 z procesorem Alder Lake Intela

Jednak zdecydowanie najważniejsze jest to, co widać na pakiecie GPU. Oznaczenia potwierdzają, że to rzeczywiście produkt chińskiej firmy Genfly i model Genfly Arise-GT10C0. Chociaż o tego typu karcie graficznej słyszymy po raz pierwszy, to w praktyce jest to zapewne przetestowany dawniej Glenfly Arise 1020, a samo Arise-GT10C0 to albo oznaczenie bezpośrednio GPU, albo odpowiednik nazwy kodowej samej karty.

Czytaj też: NVIDIA ma problemy? Premiery kart graficznych opóźnione

Wedle testu w Geekbench karta graficzna Glenfly Arise 1020 zdobyła jedynie 579 punktów w teście OpenCL. Dla porównania, GTX 1650 będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych „słabych kart” uzyskuje w tym teście wynik ~38000 punktów. To chińskie dzieło z 24 jednostkami obliczeniowymi odpowiada więc wydajnością zintegrowanym procesorom graficznym pokroju Radeon HD 6480G i Radeon HD 6410D z 2011 roku.

Czytaj też: Nowy ultracienki XPS 13 firmy Dell nasuwa jedno ważne pytanie – gdzie leży granica?

Niestety szczegóły architektury tego GPU nadal są tajemnicą, więc ciężko stwierdzić, czy problemem jest sam sprzęt, czy może brak sterowników graficznych, których firma Genfly nadal nie zapewnia. Pewne jest jednak, że karta działa, jest w stanie obsłużyć Windowsa 10, ale dręczy ją cała masa problemów z działaniem HDMI i nierenderowaniem części obrazu. Czy to powód właśnie braku sterowników, które zdołają nawet podbić wydajność? Oby.