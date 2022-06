Ulepszono wyjątkowy granatnik Carl-Gustaf Mk4. Oto jego dwie unowocześnione i zaawansowane wersje

Granatnik Carl Gustaf M4 to najnowsza wersja kultowej już wręcz broni, która sprowadza się do wzbogaconej szynami picatinny wyrzutni o wadze 6,6 kg i długości 950 mm z opcją wykorzystywania programowalnych pocisków. Przed kilkoma tygodniami przygotowaliśmy dla Was materiał na temat tego rodzaju broni, opatrując go dumnym tytułem nie bez powodu. Granatnik Carl Gustaf ponoć zdołał zniszczyć najpotężniejszy czołg Rosji, a jak widać po targach Eurosatory 2022, w praktyce będzie jeszcze bardziej zaawansowany.

Granatnik Carl-Gustaf Mk4 doczekał się dwóch nowoczesnych modułów

Na paryskich targach militarnych aż dwóch wystawców pochwaliło się dążeniem do poprawy możliwości tego granatnika pod kątem przystosowania do wykorzystywania amunicji programowalnej. Tak też szwedzka firma Saab zaprezentowała moduł kontroli ognia FCD 558, który zapewnia strzelcowi możliwość wykorzystywania HE 448, czyli zupełnie nowej amunicji programowalnej.

W praktyce, dodatkowy moduł odpowiada za nanoszenie poprawek względem celu, przez co operator musi tylko wybrać rodzaj amunicji, namierzyć go na celowniku i wcisnąć spust. System z kolei sam dostosuje parametry balistyczne, uwzględniając nawet temperaturę i ciśnienie. Zastosowanie pocisku HE 448 sprawia, że wyrzutnia rozpoznaje go z automatu, a operator może zdecydować co do trybu ataku.

Z kolei firma Senop (część Patrii) z Finlandii we współpracy z Saabem stworzyła AFCD TI, który jest bardzo podobny do FCD 558 Saaba, ale sprowadza się do bardziej kompaktowej obudowy. Ma na dodatek zachwycać samą wagą, bo ponoć jest najlżejszym (waży 1,5 kg) systemem kierowania ogniem dla granatnika tego typu na rynku, ale wcale nie oznacza to, że nie jest przepełniony unikalnymi rozwiązaniami.

Ten „inteligentny celownik” obejmuje w jednej obudowie kalkulator balistyczny, 1-megapikselową kamerę dzienną z trzykrotnym powiększeniem i termowizyjną (640×480) oraz dalmierz laserowy o zasięgu 3 km. Strzelec może w praktyce wybrać tryb nocny, dzienny albo oba jednocześnie na kolorowym monitorze 800×600, a w chwili naciśnięcia spustu również zajmuje się dostosowaniem parametrów balistycznych na podstawie danych z szeregu czujników. Moduł jest też w stanie ułatwić trafienie poruszających się celów i sterować amunicją programowalną, a na dodatek może trafić zarówno na wersję M3, jak i M4 granatnika.