Ultrasmukła opaska Huawei Band 7 debiutuje w Polsce. Znamy jej cenę i szczegóły przedsprzedaży

Huawei trochę nas ostatnio zaskakuje. Zaledwie kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że jeszcze w tym miesiącu w Polsce zadebiutuje najnowszy składany Mate Xs 2, a dzisiaj z kolei zadebiutowała na naszym rynku opaska Huawei Band 7. Dzięki temu nie tylko poznaliśmy datę jej wejścia do sprzedaży, ale przede wszystkim ceny.

Wprowadzona na początku maja w Chinach, opaska Huawei Band 7 wkracza do Polski

Zanim przejdziemy do kwestii ceny i dostępności, przyjrzyjmy się pokrótce jej specyfikacji. Producent wyposażył Band 7 w 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 194 x 368 pikseli. Na pokładzie znalazła się funkcja “Always On”, ale zadbano o to, by nie zużywała zbyt dużo energii. Urządzenie wazy zaledwie 16 gramów (bez paska) i ma grubość 10 mm. Smartband wykonano z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym, dzięki czemu to drobne urządzenie jest bardzo wytrzymałe. Świadczy o tym również ochrona 5ATM, dzięki czemu śmiało możemy opaskę zabierać także na basen. Bateria o pojemności 180 mAh, ma zapewnić 14 dni umiarkowanego użytkowania.

Huawei Band 7 oferuje nam sporo czujników, takich jak akcelerometr, czujnik żyroskopowy i czujnik tętna. Jest też ten odpowiedzialny za pomiar SpO2, który może pomóc wykryć objawy bezdechu sennego poprzez monitorowanie natlenienia krwi podczas snu, a także opcja przypominania o cyklach menstruacyjnych. Huawei Band 7 jest wyposażony także w TruRelax, algorytm pozwalający na całodobowe śledzenie tętna i monitorowanie poziomu stresu. Gdy jest on zbyt wysoki, smartband przypomina o wykonywaniu ćwiczeń oddechowych. Oczywiście nie zabrakło tutaj obsługi 96 trybów sportowych cz śledzenia ilości spalonych kalorii.

Ceny i dostępność Huawei Band 7

Opaska w naszym kraju dostępna będzie w sprzedaży od 27 czerwca w 3 wariantach kolorystycznych: czarnym, różowym i zielonym. Cena? 249 zł. Jednak jeśli zdecydujecie się na zakup w dniach 14-26 czerwca, możecie liczyć na sporą obniżkę, bo w ramach przedsprzedaży cena Huawei Band 7 została obniżona do 199 zł. Opaskę dostępna będzie w sklepie internetowym huawei.pl oraz stacjonarnie w sklepie Huawei, w sklepach partnerskich sieci, takich jak Media Expert, x-kom, RTV Euro AGD, Media Markt, a także na Allegro i u operatorów T-Mobile i Plus