Seria iPhone 14 na wideo. Są też szczegóły ulepszeń przedniego aparatu

Spodziewamy się, że seria iPhone 14 zadebiutuje we wrześniu, tymczasem już od dłuższego czasu do sieci trafiają szczegóły ich specyfikacji, a także liczne rendery. Dziś z kolei dowiedzieliśmy się więcej o ulepszeniach aparatu do selfie, a na praktycznym wideo możemy podejrzeć atrapy wszystkich czterech modeli.

Cztery iPhone’y 14 na praktycznym wideo

Sama Kohla pokazał cztery atrapy nadchodzących smartfonów Apple, czyli iPhone’a 14, iPhone’a 14 Max, iPhone’a 14 Pro i iPhone’a 14 Pro Max. Ich wygląd ujawniły nam już wcześniejsze rendery i wycieki, więc zaskoczenia nie ma. Widzimy dużo podobieństw w konstrukcji do poprzedniej generacji, w zakresie designu nie ma co spodziewać się większych zmian, prócz braku notcha w modelach Pro (choć akurat tego na filmie nie widać). Dostrzec można większe wyspy aparatów w Pro i Pro Max, co spowodowane jest większymi obiektywami.

iPhone 14 przyniesie ulepszenia aparatu do selfie

Z kolei analityk Ming-Chi Kuo ujawnił, że prócz spodziewanych ulepszeń w tylnych aparatach modeli Pro, cała seria dostanie ulepszony przedni obiektyw z obsługa autofokusa. Dzięki temu zdjęcia i filmy będą ostrzejsze w porównaniu do poprzednich generacji iPhone’ów. Nadchodzące smartfony będą też wyposażone w konfigurację obiektywu 6P dla przedniego aparatu w połączeniu z większą przysłoną f/1.9. 6P oznacza, że ​​kamera będzie miała sześć elementów obiektywu, aby zmniejszyć zniekształcenie światła wpadającego do obiektywu.

W połączeniu z tym, co już wcześniej mówiono na temat możliwości fotograficznych nadchodzącej serii iPhone 14, szykują nam się spore ulepszenia jakości zdjęć, zwłaszcza w Pro i Pro Max. Miło jednak wiedzieć, że aparat do selfie ulegnie poprawie także w modelu podstawowym i Max.