Seria Xiaomi 13 sięgnie po nieogłoszony jeszcze, tegoroczny flagowy układ Qualcomm

Choć przed nami wysyp premier smartfonów wyposażonych w Snapdragon 8+ Gen 1, to już pojawiają się pierwsze doniesienia o modelach, które napędzi tegoroczny flagowiec Qualcomm. Chodzi o Snapdragona 8 Gen 2 i serię Xiaomi 13.

Seria Xiaomi 12 nadal nie została zamknięta, a już mówi się o Xiaomi 13

SoC Snapdragon 8 Gen 2, który podobno ma zostać ogłoszony w listopadzie tego roku. To dość odległa przyszłość, zwłaszcza gdy przed nami są dopiero premiery smartfonów napędzanych przez Snapdragona 8+ Gen 1. Tym razem do sieci trafiły informacje o pierwszych urządzeniach, które sięgną po tegorocznego flagowca od Qualcomm. Jak donosi leakster Abhishek Yadav, jednymi pierwszych na rynku mają być modele z serii Xiaomi 13. Tutaj też bardzo wychodzimy w przyszły harmonogram premier producenta, bo nadal czekamy na debiut Xiaomi 12 Ultra i pozostałych, dodatkowych modeli z tej rodziny.

Czytaj też: Nadal czekamy na Xiaomi 12 Ultra, a na horyzoncie pojawia się już seria Xiaomi 13

Na razie są to oczywiście spekulacje, ale bardzo prawdopodobne. Xiaomi 12 debiutowały w grudniu 2021 roku, niecały miesiąc po premierze Snapdragona 8 Gen 1. Wtedy Xiaomi wyraźnie aspirowało do „bycia pierwszym”, co oczywiście się nie udało. Możliwe więc, że w tym roku producent będzie chciał wyprzedzić konkurencję.

Czytaj też: Pierwsze szczegóły specyfikacji Redmi Note 12 wyciekają, choć do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy

Jeśli chodzi o układ Snapdragon 8 Gen 2, niedawno dowiedzieliśmy się, że Qualcomm sięgnie po niespotykaną konfigurację rdzeni, które zamiast typowych 1+3+4, wykorzystają konfigurację 1 + 2 + 2 +3. Dokładniej, mają to być, po nazwach kodowych: 1x Makalu-Elp, 2x Makalu, 2x Matterhorn i 3x Klein-R1. W praktyce zaś nowy Snapdragon będzie składał się z jednego najmocniejszego rdzenia Cortex X3, dwóch mocnych rdzeni Cortex A720, dwóch średnich rdzeni Cortex A710 oraz trzech wydajnych rdzeni Cortex A510.

Czytaj też: Smartwatch Meta anulowany, ale dzięki przeciekowi, możemy przyjrzeć się mu bliżej

Układ zostanie wyprodukowany w 4nm procesie technologicznym firmy TMSC i będzie sparowany z procesorem graficznym Adreno 740. Mówi się, że nowa konfiguracja rdzeni ma pomóc z problemem przegrzewania, który towarzyszy Snapdragonom przynajmniej od modelu 888.