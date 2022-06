Pierwsze szczegóły specyfikacji Redmi Note 12 wyciekają, choć do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy

Spodziewamy się, że seria Redmi Note 12 zadebiutuje w Chinach w okolicy października, czyli w podobnym okresie, co ubiegłoroczna generacja tych urządzeń. I choć do premiery pozostało jeszcze dobre kilka miesięcy to już teraz dowiedzieliśmy się kilku szczegółów na temat zbliżających się smartfonów.

Debiutująca w październiku 2021 roku, seria Redmi Note 11 przyniosła trzy modele – ten podstawowy, Pro i Pro+. Podobnej reprezentacji na początek spodziewamy się też w tym roku, tak samo jak październikowej premiery, choć oczywiście w tej kwestii wiele się może jeszcze zmienić, jako że pozostało jeszcze kilka miesięcy do tego czasu. Tak czy inaczej, do premiera serii jest dość odległa, a mimo to już do sieci trafiły pierwsze przecieki dotyczące tych urządzeń. Jak zwykle przypomnimy, że są to niepotwierdzone informacje, więc warto podchodzić do nich z rezerwą.

Znany lekaster Digital Chat Station po raz kolejny przybywa z porcją przecieków, tym razem na temat serii Redmi Note 12

Leakster zdradził, że miał już dostęp do prototypu urządzenia, więc co nieco na temat nadchodzących smartfonów może nam powiedzieć. Nie wiemy, o który dokładnie model chodzi, bo tego przeciek nie uściśla. Redmi Note 12 ma przynieść płaski ekran z okrągłym otworem na aparat do selfie i obsługą wysokiej częstotliwości odświeżania.

Dowiedzieliśmy się też kilku drobnych szczegółów dotyczących aparatu. Seria Redmi Note 12 ma przynieść potrójną konfigurację z 50-megapikselową jednostką główną. Rozmieszczenie poszczególnych obiektywów ma być takie samo, jak w poprzedniej serii, co może wskazywać również na to, że ich dokładniejsza specyfikacja nie będzie zbytnio odbiegać od tego, co znamy z Note 11. Aparatom towarzyszyć ma pozioma lampa błyskowa.

Niestety informacji nie ma jeszcze zbyt wiele i raczej spodziewamy się, że kolejne szczegóły zaczną liczniej pojawiać się dopiero w okolicy sierpnia i września, jak to zresztą zwykle bywa. Oczywiście, o ile październikowa premiera zostanie potwierdzona, bo przecież Xiaomi może chcieć wprowadzić serię Redmi Note 12 na rynek we wcześniejszym lub późniejszym terminie.