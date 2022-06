Tego się nie spodziewaliśmy! Składany Huawei Mate Xs 2 trafi do Polski!

Wygląda na to, że rynek składanych smartfonów w naszym kraju już wkrótce znów się powiększy i to za sprawą Huawei. Niespodziewanie chyba dla wszystkich, producent zapowiedział polską premierę Mate Xs 2.

Szok i niedowierzanie, czyli polska premiera Huawei Mate Xs 2

Pod koniec kwietnia Huawei zaprezentował swój najnowszy „odwrotnie składany” smartfon, czyli Mate Xs 2. Model ten co prawda szybko doczekał się zapowiedzi światowej i europejskiej premiery, jednak raczej nie spodziewaliśmy się, że pojawi się również w naszym kraju. Kilka chińskich składaków ominęło Polskę i wydawało się, że jednym z nich właśnie będzie Mate Xs 2.

Tymczasem okazało się inaczej. Huawei postanowił bowiem poinformować o konkursie, w którym można wygrać laptopy, monitory, słuchawki i kupony zniżkowe na komputery MateBook. Nie byłoby w tym niczego zaskakującego, gdyby nie informacja o nagrodzie głównej, którą jest właśnie… Huawei Mate Xs 2. Przy okazji od razu dowiedzieliśmy się, kiedy nastąpi oficjalna premiera urządzenia, bo ta zapowiedziana jest na 23 czerwca. Wtedy też skończy się konkurs, a oprócz nowego „składaka”, Huawei wprowadzi na rynek laptopa Huawei MateBook D16.

Wchodząc nieco w szczegóły konkursu. Cała akcja podzielona jest na 3 rundy. W pierwszej można wygrać rabat 300 zł na MateBooka z serii D, słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick (za 1 zł), monitor Huawei MateView GD 27 SE (za 1 zł) i MateBook D 15 2021 R5/8GB/512GB (za 1 zł). W kolejnych rundach nagrody się nieco zmieniają, zaś w ostatniej, czyli 3 rundzie, można już wygrać składanego Mate Xs 2.

Co do zaoferowania ma Huawei mate Xs 2?

Z racji, że ten model składa się na zewnątrz, dostajemy tutaj jeden duży ekran, choć po złożeniu, a raczej zawinięciu go, możemy korzystać też z połówki. Pełnoprawny panel OLED oferuje nam przekątną 7,8 cala o rozdzielczości 2480 x 2200 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz. Mniejszy – 6,5 cala z rozdzielczością 2480 x 1176 pikseli. Huawei umieścił kamerkę do selfie (10 Mpix) w prawym górnym rogu, więc można z niej korzystać zarówno przy złożonym, jak i rozłożonym ekranie.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, to dostajemy do dyspozycji potrójną konfigurację z jednostką główną 50 Mpix, obiektywem ultraszerokokątnym 13 Mpix i 8-megapikselowym modułem z 3-krotnym zoomem optycznym oraz optyczną stabilizacją obrazu. Huawei Mate Xs 2 napędza procesor Qualcomm Snapdragon 888, oczywiście bez modemu 5G. Wspiera go 8 lub 12 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada zas bateria o pojemności 4880 mAh z szybkim ładowaniem 66W.

Huawei, zgodnie z zapowiedziami, ulepszył mechanizm składania, co ma przełożyć się na większą wytrzymałość ekranu i minimalizację pofałdowania po rozłożeniu. Dodatkowo, zapewniono też wsparcie obsługi rysika, co jest sporym ułatwieniem przy tak dużym ekranie.