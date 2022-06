Czekaliście na polską premierę POCO F4 Pro 5G? Nie doczekacie się…

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że nie wszystkie smartfony wydawane przez takich producentów, jak Xiaomi, wychodzą poza Chiny. Czasem jednak jest tak, że już, już mówi się o globalnej premierze, ale ta ostatecznie zostaje anulowana. Tak stało się w przypadku POCO F4 Pro 5G.

POCO F4 Pro 5G miał być globalnym wariantem Redmi K50 Pro, którego specyfikację znamy doskonale

Na pokładzie znalazł się tutaj wykonany w 4 nm procesie technologicznym chipset MediaTek Dimensity 9000, a jak dobrze wiemy – smartfonów z tym układem na naszym rynku ze świecą szukać. Procesor wspiera 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Ogromną zaletą tego modelu, jest bateria 5000 mAh obsługująca szybkie ładowanie z mocą 120 W.

Redmi K50 Pro, czyli POCO F4 Pro 5G

Dodatkowo mamy tu 6,7-calowy ekrany AMOLED o o rozdzielczości QHD+ (3200 x 1440 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Przed uszkodzeniami chroni go Gorilla Glass Victus. Aparat do selfie to czujnik Sony IMX596 o rozdzielczości 20 Mpix. W Redmi K50 Pro znalazł się aparat główny 108 Mpix (czujnik Samsung 1/1,52 cala) z OIS, obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix.

Co istotne, za ten smartfon w Chinach trzeba zapłacić od 2000 zł, więc i jego globalny wariant byłby bardzo przystępny cenowo. Niestety – nie będzie. Choć w ostatnim czasie urządzenie pojawiało się w różnych bazach certyfikacyjnych, a także w IMEI Database, to okazuje się, że Xiaomi zrezygnowało z globalnej premiery. Jak podaje serwis Xiaomiui, ostatnią kompilację wewnętrzną wydano w drugiej połowie kwietnia i od tamtego czasu nie pojawiły się żadne zmiany, co ma oznaczać, że smartfon nie doczeka się globalnej premiery.

Zamiast POCO F4 Pro 5G, pojawi się POCO F4 5G

Xiaomi nie pozostawi nas z niczym, choć alternatywa nie będzie już tak fajna. Pojawi się bowiem podstawowy F4 5G, który będzie globalnym wariantem Redmi K40S. Ten został wydany wraz z tegoroczną serią K50, ale należy jeszcze do poprzedniej generacji. Nie ejst oczywiście tak, że to jakiś marny model, ale w porównaniu z K50 Pro jest niczym „nagroda pocieszenia”, choć przynajmniej można liczyć na niską cenę, bo w Chinach ta zaczyna się od ok. 1200 zł.

Redmi K40S, czyli POCO F4 5G

Smartfon napędza układ Snapdragon 870 wspierany przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma pojemność 4500 mAh i naładujemy ją z mocą 67 W, co przekłada się na 38 minut ładowania do pełna.

Mamy tu też 6,67-calowy panel AMOLED E4, który oferuje rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli, częstotliwość odświeżania 120 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 360 Hz. Wyświetlacz pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji. Nie można zapomnieć o 8-bitowej głębi kolorów, technologii MEMC, Dolby Vision, wsparcia dla formatu HDR10+ i obsłudze przestrzeni barw DCI-P3. Szczytowa jasność wynosi 1300 nitów, zaś ta globalna – do 900 nitów. Z przodu znalazł się aparat do selfie 20 Mpix., a z tyłu – główny 48 Mpix (Sony IMX582 z OIS), ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix.