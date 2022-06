Kompatybilność kart graficznych Intela wywołała burzę. Bez nowego zestawu nawet nie podchodź?

Premierze pierwszej karty graficznej Intela z myślą o komputerach, a nie laptopach, towarzyszy cała masa kontrowersji. Poza wątpliwym wskaźnikiem wydajności wskazującym nie na surową wydajność, a wydajność w stosunku do ceny względem konkurencji oraz utrudnieniem dostępu do kart klientom, nadszedł czas na prawdziwą bombę – wątpliwą kompatybilność kart graficznych Intela.

Na całe szczęście wątpliwa kompatybilność kart graficznych Intela dotyczy tylko jednej funkcji

W oficjalnej dokumentacji na temat wymogów systemowych kart graficznych Intel Arc A- możemy przeczytać, że producent wymaga od nas posiadania określonych procesorów i tym samym płyt głównych z odpowiedniej serii. Problem w tym, że lista jest bardzo, ale to bardzo skromna i to do tego stopnia, że w praktyce znakomita większość potencjalnych klientów, która ma już swój zestaw komputerowy od kilku lat, nie będzie w stanie wykorzystać tych kart w pełni.

Czytaj też: Samsung po raz kolejny oskarżony o oszukiwanie w benchmarkach. Czy słusznie?

Jak widać powyżej, kompatybilność kart graficznych Intela ogranicza się do procesorów 10., 11. i 12. generacji Core i towarzyszących im płyt głównych. Na całe szczęście do pełni pojęcia tego konwersyjnego wpisu należy zapoznać się z opisem tego, co oznacza sama kompatybilność. Dotyczy bowiem na całe szczęście wyłącznie technologii Resizable-BAR, bo na innych sprzętach ta nie będzie dostępna i nie zapewni „optymalnej wydajności”.

Czytaj też: Spadek na europejskim rynku smartfonów w I kwartale roku. Powód jest nam doskonale znany

Warto przypomnieć, że Bez tej technologii CPU mogło tylko uzyskać dostęp do 256 MB pamięci VRAM. Przez bardzo długi czas nie stanowiło to problemu, bo przy kartach z GDDR o pojemności 2, 4, a nawet 8 GB, stanowiło to nie aż taki zły stosunek. Jednak dziś, kiedy do gry wchodzą już 12, 16 i nawet 24 GB modele konsumenckie, stosunek nawet 1 do 96 jednostek (256 MB do 24576 MB), który przekłada się na dostęp do zaledwie prawie 1% ogólnej pojemności, nie brzmi dobrze.

Czytaj też: Samsung Galaxy S22 FE może nigdy nie ujrzeć światła dziennego

W ogólnym rozrachunku Resizable-BAR nie jest jednak zawsze gwarantem znacznie wyższej wydajności. Aby ją zapewniała, wymaga stosownej optymalizacji silnika gry, aby ten wykorzystywał nowe możliwości w większym stopniu. Wiele zależy też od natury samej gry i ustawień, bo im wyższe wymagania są rzucane podsystemowi VRAM (rozdzielczość, technologie), tym więcej można zyskać na tych funkcjach.