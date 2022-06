moto edge 2022 to kolejny model, który szykuje dla nas Motorola. Co o nim wiemy?

W tym roku Motorola przedstawi nam jeszcze kilka interesujących smartfonów, z których najbardziej wyczekiwany jest z pewnością model Frontier i kolejna generacja składanego RAZR. Szykuje się też Motorola moto edge 2022, która może nie wprowadzi żadnych rewolucji, ale będzie solidnym i ładnym smartfonem.

Poznaliśmy specyfikację i wygląd nadchodzącej Motoroli moto edge 2022

Seria edge w portfolio Motoroli zalicza się to też wyższej półki (mocniejsze średniaki i flagowce), co widać już na pierwszy rzut oka. Producent co prawda zachowuje spójność w kwestii designu swoich urządzeń, ale te droższe zawsze łatwo rozpoznać. Nie inaczej będzie w przypadku nadchodzącej moto edge 2022 (nazwa kodowa Dubai+), co zresztą możecie podejrzeć na poniższych renderach.

Te pokazują nam smartfon w błękitnym, gradientowym wariancie kolorystycznym. Konstrukcja jest smukła, ramki wąskie, a aparaty umieszczone na prostokątnej, zaokrąglonej wyspie. Kamerka do selfie znajdzie się natomiast w okrągłym otworze.

Oprócz renderów pojawiła się też specyfikacja, która również prezentuje się całkiem nieźle, choć bez żadnych rewolucji. moto edge 2022 ma dostać 6,5-calowy panel pOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli i częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Dodatkowo Motorola zapewni tutaj wsparcie dla obsługi rysika, ten jednak, jeśli ktoś będzie chciał z niego korzystać, będzie trzeba nosić osobno, bo w obudowie nie ma slotu na stylus.

Nową Motorolę ma napędzać nieogłoszony jeszcze układ MediaTek Dimensity MT6879, o który na razie wiemy tylko to, że będzie się składać z dwóch rdzeni Cortex-A78 2,6 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz, będzie też zintegrowany z grafiką Mali-G79. procesor ma być wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria o pojemności 5000 mAh ma obsługiwać szybkie ładowanie o nieznanej jeszcze mocy.

Poznaliśmy też szczegóły aparatów. Z przodu znajdzie się 32-megapikselowy aparat do selfie, a z tyłu zestaw dwóch obiektywów 50 Mpix (główny i ultraszerokokątny) i dodatkowy, 2-megapikselowy czujnik do pomiaru głębi.

Data premiery moto edge 2022 nie została jeszcze ogłoszona, ale mówi się, że nastąpi w III kwartale tego roku.