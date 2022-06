Niedźwiedzie polarne żyją w „niemożliwym” miejscu. Naukowcy nie zwrócili na nie uwagi przez wiele lat

Badacze pracujący na Grenlandii odkryli populację niedźwiedzi, które zamieszkują miejsce nienadające się do życia – przynajmniej na pierwszy rzut oka. Przez długi czas naukowcy uznawali te zwierzęta za przedstawicieli innej, pobliskiej populacji.

Ta niezwykła obserwacja jest szczególnie optymistyczna w kontekście zmieniającego się klimatu. Sugeruje bowiem, że niedźwiedzie są w stanie przystosować się do mało stabilnego środowiska. Zauważone na Grenlandii osobniki występują na obszarze niemal całkowicie pozbawionym lodu. Ten wydawał się kluczowy dla przetrwania tych zwierząt.

Jak do tej pory naukowcy skatalogowali 19 subpopulacji niedźwiedzi polarnych żyjących w obrębie koła podbiegunowego. Jedna z nich obejmuje odcinek wschodniego wybrzeża Grenlandii o długości 3200 kilometrów. Kiedy jednak badacze przyjrzeli się szczegółowo tej grupie, chcąc lepiej poznać jej liczebność, zdali sobie sprawę, że niedźwiedzie te w rzeczywistości tworzą dwie zupełnie odrębne populacje.

W związku z tym postanowili przeanalizować 36-letnie dane zebrane w czasie obserwacji niedźwiedzi oznakowanych za pomocą obroży GPS. Dzięki nim stwierdzili, że niedźwiedzie z południowo-wschodniej Grenlandii nie przechodziły powyżej 64 stopnia szerokości geograficznej północnej, podczas gdy niedźwiedzie z północnego wschodu nie przekraczały tej samej linii w przeciwnym kierunku. Badania genetyczne przedstawicieli obu potencjalnych populacji potwierdziły przypuszczenia co do ich odrębności.

Niedźwiedzie polarne są jednymi ze zwierząt najbardziej narażonych na zmiany klimatu

Jak wynika z publikacji dostępnej w Science, w ten sposób udało się zidentyfikować dwudziestą subpopulację niedźwiedzi polarnych na kole podbiegunowym. Liczy ona około 300 zwierząt i jest najbardziej zróżnicowana. Porównania genetyczne sugerują, że była ona odizolowana od populacji północno-wschodniej przez około 200 lat. Pokrywa lodowa w Arktyce cały czas się zmniejsza, przez co niedźwiedzie polarne muszą radzić sobie w coraz trudniejszym do przetrwania środowisku. Zazwyczaj mogą przeżyć od 100 do 180 dni bez pożywienia, lecz w skutek zmian lód morski topi się szybciej i zamarza później, znacząco wydłużając ten okres.

Nowe obserwacje są natomiast niczym promyk nadziei, ponieważ pokazują, że niedźwiedzie polarne są w stanie przetrwać nawet w środowisku, które jest pozbawione lodu przez ponad 250 dni w roku. Takie warunki obejmą niemal całą Arktykę do końca XXI wieku. Ale czy wszystkie populacje poradzą sobie równie dobrze jak ta nowo zidentyfikowana?