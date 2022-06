Oto nowa bomba kierowana laserowo dla Bayraktara TB2. Jaką amunicję wykorzystuje ten dron?

Turecka firma Roketsan oznacza swój konkretny rodzaj broni mianem MAM (Mini Akıllı Mühimmat). Oznacza to mniej więcej „inteligentną mikro-amunicję”, która może trafić na pokład drona Bayraktar TB2, znacznie większego Bayraktar AKINCI, czy nawet załogowych samolotów. Na targach Eurosatory 2022 oczywiście nie mogło zabraknąć tej firmy, a zwłaszcza amunicji dla słynnego drona. Zwłaszcza że oto zaprezentowano, czym dokładnie jest nowa bomba kierowana laserowo dla Bayraktara TB2.

MAM-T to nowa bomba kierowana laserowo dla Bayraktara TB2

Obecnie Bayraktar TB2 do realizowania misji bojowych może wykorzystywać dwa rodzaje bomb kierowanych laserowo – MAM-L oraz MAM-C. To kolejno uzbrojenie opracowane na podstawie pocisku UMTAS-L oraz Cirit, które znacznie różnią się od siebie wszystkimi możliwościami oraz rozmiarami.

Tak więc mniejszy MAM-C to bomba o długości 1 metra, wadze 6,5 kg i średnicy 70 mm, który względem oryginału doczekał się zmienionego układu sterowania oraz całkowitego porzucenia silnika odrzutowego. MAM-L jest już znacznie większa, ale przeszła dokładnie te same zmiany, co MAM-C. Jej średnica (pomijając stabilizatory) wynosi 160 mm, długość 1 metr, a waga 22 kilogramy.

MAM-T jest więc już czymś zupełnie innej klasy. Waży 94 kilogramy, mierzy 1,4 metra długości, a jej średnica sięga 230 mm. Poza tylnymi statecznikami, doczekała się nawet prostych skrzydeł i nic w tym dziwnego, bo jej zasięg jest mierzony nie w tysiącach metrów, a kilkudziesięciu kilometrach (30 km przy ataku z dronów i do 80 przy wypuszczaniu z myśliwców).

Tak znacznie zwiększone możliwości wymusiły na producencie zwiększenie zaawansowania bomby. MAM-T doczekała się bowiem systemu nawigacji bezwładnościowej i satelitarnej. To połączenie działa aż do momentu zbliżenia się do finalnego celu, bo wtedy stery przejmuje laserowy system naprowadzania. Dzięki takiemu połączeniu MAM-T ma być zdolna do niszczenia ciężkich pojazdów opancerzonych, ważnej infrastruktury oraz statków zarówno w pozycji stacjonarnej, jak i w ruchu.